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НБУ зобов'язав банки та фінустанови доповідати про активні операції кредитних боржників
15:40 23.01.2024 |
Національний банк затвердив правила звітності для учасників фінансового ринку про активні операції кредитних боржників.
Про це йдеться на сайті НБУ.
Правила запроваджуються для здійснення нагляду за діяльністю учасників фінринку та оцінки ефективності управління кредитними ризиками.
Згідно із затвердженими правилами, звітність до Національного банку про активні операції мають подавати:
* банки України;
* фінансові компанії, що мають право надавати хоча б одну з фінансових послуг, а саме: надання коштів та банківських металів у кредит, надання гарантій, факторинг, фінансовий лізинг;
* кредитні спілки.
Йдеться про звітність про активні операції боржника, якщо загальна сума зобовʼязань (сукупний обсяг боргу) дорівнює або перевищує 50 000 грн (або еквівалент цієї суми в іноземній валюті). Така звітність має подаватися до повного припинення зобовʼязань цього боржника.
Банки України, фінкомпанії та кредитні спілки повинні подавати до Нацбанку звітність про активні операції в такі терміни:
* З 1 липня 2024 року, - інформацію про операції за видами фінансових послуг, визначеними в пунктах 2, 4-6 частини першої статті 4 закону про фінансові послуги, а також інформацію про боржників та осіб, пов'язаних з боржниками й такими операціями;
* З 1 жовтня 2024 року, - інформацію в повному обсязі.
Повідомляється, що для забезпечення комфортного переходу учасників ринку до виконання нових вимог регулятор тимчасово не застосовуватиме заходів впливу за порушення зазначених правил: до банків - на звітні дати 1 липня, 1 серпня та 1 вересня 2024 року; до фінансових компаній - на кожну звітну дату в період з 1 липня до 1 грудня 2024 року; до кредитних спілок - на кожну звітну дату в період з 1 липня 2024 року до 1 червня 2025 року.
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