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Українські захисники знищили ворожу 21 ракету з 41 - Залужний
10:59 23.01.2024 |
Збройні сили України минулої ночі знищили 21 ворожу ракету з 41 засобу повітряного нападу російських окупаційних військ, повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
"Уранці, 23 січня 2024 року, противник завдав комбінованого ракетного удару по Україні, застосувавши крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети. Усього зафіксовано 41 засіб повітряного нападу противника. Більшість ракет тих типів, що атакують по балістичній траєкторії", - написав він у телеграм-каналі у вівторок уранці.
За даними Залужного, "у результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних сил, у взаємодії із ППО Сил оборони знищено: 15 крилатих ракет Х-101/х-555/Х-55; 5 балістичних ракет "Іскандер-М"; 1 керовану авіаційну ракету Х-59".
Як уточнив головнокомандувач ЗСУ, 4 зенітні керовані ракети С-300/С-400 було випущено з Бєлгородської обл. у напрямку Харківщини; 15 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 із шести стратегічних бомбардувальників Ту-95МС (район пусків - Енгельс, РФ); 8 ракет Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3 із Брянська та Орловської обл. - у напрямку Харківщини та Сумщини; 12 балістичних ракет "Іскандер-М" (район пусків - Бєлгородська та Воронезька обл.); 2 керовані авіаційні ракети Х-59 із двох літаків Су-34 (район пусків - Бєлгородська обл. - РФ).
"Важливо: не всі ворожі ракети, що атакували по балістичній траєкторії, досягли своїх цілей", - наголосив він.
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