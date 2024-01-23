Фінансові новини
- |
- 23.01.24
- |
- 01:33
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У Раду подали проєкт Зеленського про множинне громадянство
Президент Володимир Зеленський запропонував у своєму законопроєкті актуалізувати порядок набуття громадянства для осіб, які у складі Сил оборони беруть участь у захисті незалежності та територіальної цілісності України, членів їхніх сімей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст законопроекту.
Мета законопроекту
Зазначається, що метою прийняття проєкту Закону України "Про деякі питання у сфері міграції щодо підстав та порядку набуття і припинення громадянства України" є актуалізація положень законодавства у сфері міграції та громадянства.
Зокрема йдеться про підстави та порядок набуття і припинення громадянства України особи, які у складі ЗСУ, інших утворених відповідно до законів формувань, беруть участь у захисті незалежності та території України.
Кому планують давати дозвіл на імміграцію поза квотою
Одному з подружжя, якщо другий з подружжя є загиблим (померлим) громадянином України та членом Сил оборони України (незалежно від строку перебування у шлюбі, дійсному на момент загибелі (смерті), - у разі звернення із заявою про надання дозволу на імміграцію в період воєнного стану чи не пізніше ніж протягом 6 місяців.
В'їзд в Україну та виїзд з України для іноземців, які служать за контрактом у Силах оборони України, відбуватиметься за паспортним документом і військовим квитком.
Умови отримання громадянства
Також іноземцям, які служать у лавах Сил оборони, обов'язково проживати в Україні понад три роки, щоб отримати громадянство.
Іноземцям необхідно буде визнавати і дотримуватися Конституції України та законів, історії, а також підтвердити рівень володіння державною мовою.
У разі ухвалення закону має з'явитися декларація про визнання себе громадянином України. Це документ, у якому іноземець під час подання заяви про набуття громадянства України особа визнає себе лише громадянином України.
Ще має бути врегульовано питання можливості подання паспортного документа, термін дії якого закінчився, іноземцями та особами без громадянства, які проходять або проходили військову службу за контрактом у Силах оборони України для отримання посвідки на тимчасове проживання.
Окремо законопроектом пропонується спрощений варіант отримання громадянства України для громадян США, Британії, Норвегії, країн-членів ЄС, Швейцарії, Японії, Канади.
Множинне громадянство в Україні
Зазначимо, що множинне громадянство - це статус громадянства, при якому особа послідовно визнається громадянином (громадянкою) двох чи більше країн за законами цих країн. Втім, Конституція України (стаття 4) визначає, що в Україні існує єдине громадянство.
В жовтні 2023 року в МЗС заявили, що вважають необхідним запровадження множинного громадянства в Україні. Але мають бути винятки, що стосуються заборони на будь-яке подвійне громадянство з державою-агресором.
Ще до повномасштабного вторгнення РФ в Україні розглядали можливість на законодавчому рівні врегулювати питання множинного громадянства.
У грудні 2021 року президент Володимир Зеленський вносив до Верховної ради законопроект про множинне громадянство, але документ так і не встигли розглянути.
Сьогодні Зеленський повідомив, що внесе в Раду законопроект про множинне громадянство.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський офіційно визначив перелік українських історичних земель в Росії. Що це значить
|Бізнес і представники влади провели закриту зустріч на тлі арешту Мазепи
|Атака дронів СБУ на порт «Усть-Луга»: Термінал «Новатеку» не зможе відновити роботу ще кілька тижнів
|Акція протесту проти свавілля силовиків щодо бізнесу: «Маніфест 42» обіцяє частково призупинити роботу компаній
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запрошує клієнтів відкрити Конверти - нову послугу для волонтерських зборів та накопичення і керування власними фінансами
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Поліція встановила причетних до погроз журналісту Ніколову
|Зеленський про вибори під час війни: Маємо думати, як робити
|Прокуратура розпочала розслідування щодо погроз журналісту Ніколову
|350 мільйонів гривень застави: Суд арештував інвестбанкіра Мазепу
|Переслідування чи справедливе покарання. У чому ДБР підозрює Мазепу в справі 10-річної давності
|Керівництво Ради не надало дозволу Порошенку поїхати на міжпарламентську раду Україна-НАТО - Герасимов
Бізнес
|Adobe Premiere Pro отримав нові функції редагування звуку на базі ШІ
|Google написала «Конституцію робота». Вона обіцяє, що АІ-дроїди не вбиватимуть людей
|Withings показала градусник майбутнього BeamO
|Білл Гейтс: У найближчі п'ять років технологія ШІ стане революційною для всіх
|Boeing звернувся до Ryanair за підтримкою у проведенні перевірок
|Windows 11 незабаром підтримуватиме USB 4 v2 (80 Гбіт/с). Першим стане ноутбук Razer Blade 18
|Роботи Toyota вчаться виконувати роботу по дому, копіюючи дії людей