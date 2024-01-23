Бізнес і представники влади провели закриту зустріч на тлі арешту Мазепи

Керівництво Верховної Ради і члени економічного блоку уряду провели закриту зустріч із підприємцями щодо тиску силових структур на бізнес на тлі арешту Ігоря Мазепи та обшуків в інвесткомпанії Concorde Capital.

Про це пише Forbes із посиланням на бізнесменів, які були присутні на зустрічі.

Зазначається, що зустріч проходила у змішаному форматі - частина бізнесменеів підключилась онлайн.

З боку влади у зустрічі брали участь перший віцепремʼєр - міністр економіки Юлія Свириденко, віцепремʼєр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, старша радниця керівника ОП Дарія Зарівна, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Один із співрозмовників Forbes, коментуючи загальну атмосферу зустрічі, заявив про тотальне обурення бізнесу щодо дій правоохоронних органів.

Інший бізнесмен розповів, що була реакція на заяву Громадського руху "Маніфест 42" по справі Мазепи.

"Позиція бізнесу - під час війни потрібно закінчувати історії з кошмарення бізнесу, який працює і платить податки", - заявив він.

"Формально зустрілись, поговорили, розійшлись. Відпрацьована схема - випустити пару. Єдиний плюс зустрічі - лють бізнесу очевидна. Думаю, вони повинні офігіти більше, ніж до зустрічі", - розповів ще один бізнесмен.