Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Бізнес і представники влади провели закриту зустріч на тлі арешту Мазепи

23:06 22.01.2024 |

Політика

 

Керівництво Верховної Ради і члени економічного блоку уряду провели закриту зустріч із підприємцями щодо тиску силових структур на бізнес на тлі арешту Ігоря Мазепи та обшуків в інвесткомпанії Concorde Capital.

Про це пише Forbes із посиланням на бізнесменів, які були присутні на зустрічі.

Зазначається, що зустріч проходила у змішаному форматі - частина бізнесменеів підключилась онлайн.

З боку влади у зустрічі брали участь перший віцепремʼєр - міністр економіки Юлія Свириденко, віцепремʼєр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, старша радниця керівника ОП Дарія Зарівна, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Один із співрозмовників Forbes, коментуючи загальну атмосферу зустрічі, заявив про тотальне обурення бізнесу щодо дій правоохоронних органів.

Інший бізнесмен розповів, що була реакція на заяву Громадського руху "Маніфест 42" по справі Мазепи.

"Позиція бізнесу - під час війни потрібно закінчувати історії з кошмарення бізнесу, який працює і платить податки", - заявив він.

"Формально зустрілись, поговорили, розійшлись. Відпрацьована схема - випустити пару. Єдиний плюс зустрічі - лють бізнесу очевидна. Думаю, вони повинні офігіти більше, ніж до зустрічі", - розповів ще один бізнесмен.
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 37,4521
  0,0747
 0,20
EUR
 1
 40,7928
  0,0476
 0,12

Курс обміну валют на вчора, 10:48
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5920  0,12 0,33 38,2332  0,10 0,26
EUR 40,9512  0,13 0,32 41,7876  0,11 0,27

Міжбанківський ринок на вчора, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,4300  0,09 0,24 37,4700  0,08 0,21
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес