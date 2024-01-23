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Атака дронів СБУ на порт «Усть-Луга»: Термінал «Новатеку» не зможе відновити роботу ще кілька тижнів
17:12 22.01.2024 |
Найбільша приватна російська газова компанія "Новатек" протягом кількох тижнів не зможе повноцінно відновити роботу свого переробного комплексу в балтійському "Усть-Луга", де раніше спалахнула пожежа після атаки безпілотника.
Рятувальники повністю ліквідували пожежу на терміналі "Новатеку" лише у понеділок, її гасили більше доби, пише російський "Коммерсант".
За офіційними даними, внаслідок пожежі пошкоджено дві цистерни та насосну станцію. У одному із сусідніх резервуарів також сталася розгерметизація, проте її усунули. Однак технологічний процес на майданчику зупинили повністю.
Офіційну причину пожежі російська влада не називає, на самому підприємстві заявили лише про "зовнішній вплив". За даними українських ЗМІ, нічна атака 21 січня - це спецоперація Служби безпеки України, в соціальних соцмережах також повідомляли про безпілотник, який пролетів у районі терміналу.
За оцінками місцевих аналітиків, для відновлення роботи заводу "Новатека" знадобиться щонайменше кілька тижнів, повідомляє Reuters.
"Ми вважаємо, що завод, ймовірно, відновить значну потужність протягом тижнів або, у гіршому випадку, місяців", - заявили аналітики московської брокерської компанії BCS.
Завод переробляв близько 7 мільйонів тонн газового конденсату на рік у нафтопродукти, такі як нафта, авіаційне паливо та газойль.
Аналітики прогнозують, що "Новатек" тепер буде змушений експортувати більше газового конденсату замість високомаржинального палива через інші термінали.
Російський інвестбанк "Сінара" спрогнозував, що через інцидент може постраждати чверть доходів "Новатеку".
Власниками новатеку є близький друг російського президента Путіна Геннадій Тімченко (23,5%), а також російський мільярдер Леонід Міхельсон (24,8%), "Газпром" (10%) та французька Total (19,4%).
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