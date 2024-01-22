Акція протесту проти свавілля силовиків щодо бізнесу: «Маніфест 42» обіцяє частково призупинити роботу компаній

Громадський рух "Маніфест 42" оголошує про перехід до більш радикальних форм протесту проти свавілля тилових силовиків щодо бізнесу. Зокрема, 1 лютого бізнес обіцяє частково призупинити діяльність компаній на одну годину.

Про це йдеться у заяві руху.

"Ми чекаємо від керівництва держави до 12:00 1 лютого 2024 року наступних кроків для вирішення проблеми, яка загрожує національній безпеці держави", - наголосили в документі.

Відтак рух вимагає від президента України та уряду - опрацювати та внести на розгляд Верховної Ради законодавчі ініціативи, розроблені громадським рухом "Маніфест 42" із залученням провідних юристів, спрямовані на обмеження зловживання владою перевертнями у погонах при проведенні обшуків, арешті рахунків та майна. Ініціювати законопроєкт, яким всі правоохоронні органи, окрім БЕБ, позбавляються права розслідувати економічні злочини.

Також закликає уряд ініціювати створення постійно діючої комісії у форматі "Уряд - Правоохоронні органи - Бізнес обʼєднання" для оперативного реагування на свавілля тилових силовиків щодо бізнесу. Робота комісії має бути публічною, із залученням ЗМІ, а її рішення - обовʼязковими для виконання правоохоронними органами.

Крім того, президент має "з метою захисту 42 статті Конституції, яка гарантує право на підприємницьку діяльність, публічно оголосити свою позицію щодо обшуків на території підприємств без рішення суду та допуску адвокатів".

"Прямим наслідком цієї заяви мають стати дії юридичного характеру щодо резонансної справи Ігоря Мазепи, спрямовані на його звільнення із СІЗО", - підкреслили у "Маніфесті 42".

Зазначається, що в разі відсутності цих кроків з боку влади громадський рух "Маніфест 42" проведе 1 лютого 2024 року о 12:00 попереджувальну акцію протесту проти свавілля тилових силовиків. На 1 годину буде частково, без шкоди для виконання оборонних замовлень, призупинена робота українських підприємств.

"Перелякані корупціонери ховаються за юридичною казуїстикою та прогалинами в законодавстві. Але на нашому боці Справедливість. Час керівництву держави продемонструвати народу України, на чиєму воно боці", - підсумували в русі.