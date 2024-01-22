Зеленський вносить до Ради законопроєкт про множинне громадянство для українців за кордоном і добровольців

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про множинне громадянство.

"Сьогодні я вношу у Верховну Раду України ключовий законопроєкт, який дасть змогу ухвалити комплексні зміни до законодавства та запровадити інститут множинного громадянства. І дасть змогу мати наше громадянство всім етнічним українцям та їхнім нащадкам із різних країн світу. Звісно, окрім громадян країни-агресора", - сказав він у відеозверненні з нагоди Дня Соборності.

За його словами, "всі, хто в періоди різних хвиль еміграції вимушено залишив рідну землю, опинившись у Європі, США, Канаді, країнах Азії, Латинської Америки. Усі, хто допомагає нам, попри сотні й тисячі кілометрів від рідної землі. Іноземні добровольці, які стали на захист України. Усі, хто воює за свободу України як за Батьківщину. (...) І відповідне рішення - один з елементів такої свободи, одна з можливостей реалізації такого права. Права бути українцем".

Зеленський наголосив, що сьогодні "кожен українець б'ється за кожного українця, доводячи: коли всі українці тримаються за руки, вони не піднімуть їх догори, аби здатися".

"Боремось усі. І сьогодні це стосується не тільки обох берегів Дніпра. Сьогодні соборність українців охоплює обидві півкулі Землі, у кожному куточку якої 24 лютого пролунало: я - українець. I'm Ukrainian. Пролунало на всіх континентах, де живуть наші люди. Ті, хто з початком повномасштабної війни, незалежно від місця проживання, народження, паспорта, ствердно сказали: "Я - українець". Довели справами. Наша багатомільйонна діаспора, наші лобісти інтересів України в усьому світі. Хто збирає, знаходить, пакує та передає все, що потрібно для перемоги. Усі, хто не забув власного коріння та не дає світу забути про Україну. Усі, у чиїх жилах тече українська кров і в чиїх грудях б'ється вільне серце. Українці за походженням, які давно довели, що є українцями за духом. І після багатьох років очікування вони нарешті мають стати українцями й за паспортом", - наголосив глава Української держави.

Зеленський також повідомив, що підписав указ про історично населені українцями території РФ. "Це повернення правди про історичне минуле заради українського майбутнього", - заявив він.

За словами президента, "щороку, 22 січня, ми завжди згадували про два ключові уроки тих часів, два дороговкази для всіх поколінь української нації: щоб здобути власну державність, треба боротися. Щоб її вберегти, потрібно єднатись. І настав день, коли всім нам випало довести".

Глава держави зазначив, що тепер "ці обидва уроки засвоєно", і 24 лютого українці "показали, що соборність і самостійність України для нас справжні, а не декларативні цінності".

"Тепер слова "я - українець" мають особливе значення. Сьогодні вони сповнені мужністю, гордістю й незламністю нашого народу. Болем, який відчувають кожен українець і українка, та водночас силою, яка допомагає нам усе пройти. Усе подолати. Усе пережити. Знаючи й пам'ятаючи, що тільки сильні українці можуть стати єдиними. І тільки єдині українці можуть бути сильними. Українці в усьому світі", - резюмував Зеленський.