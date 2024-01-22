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Поліція встановила причетних до погроз журналісту Ніколову
09:18 22.01.2024 |
Поліція Києва встановила п'ятьох учасників протиправних дій щодо журналіста, повідомляє відділ комунікації поліції столиці у неділю, 21 січня. У публікації не називаються дані медійника, втім з обставин справи зрозуміло, що йдеться про розслідувача Юрія Ніколова, який нещодавно заявляв про інцидент.
Як встановило слідство, до вчинення правопорушення причетні мешканці Київської, Житомирської та Черкаської областей. Правоохоронці провели за місцями мешкання фігурантів обшуки, із порушниками тривають слідчі дії.
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"Так, 14 січня, зловмисники приїхали до Києва, прийшли до будинку, де мешкає потерпілий, обклеїли двері листівками та вимагали, щоб чоловік вийшов до них. Свої дії зловмисники фіксували на власні мобільні телефони", - розповіли в поліції про обставини справи.
Крім того, поліцейські вилучили речові докази, зокрема комп'ютерну техніку та мобільні телефони, на які здійснювався запис нападу на квартиру.
Учасникам нападу загрожує до 4 років тюрми
Сам Ніколов раніше повідомив, що 14 січня до нього додому намагалися вдертися невідомі, вимагаючи "йти служити в армію", і обклеїли двері квартири папірцями з образами. Як повідомляло профільне видання "Детектор медіа", за 15 хвилин після нападу на квартиру журналіста телеграм-канал "Карточний офіс" опублікував пост, у якому стверджувалося, що нібито військові "приїхали з нуля на ротацію, щоб передати повістку журналісту". Провокативні тексти про Ніколова опублікували майже одночасно ще два телеграм-канали - "Вертикаль" та "Джокер".
Досудове розслідування відкрили за ч. 2 ст. 171 Кримінального України - вплив на журналіста з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов'язків чи переслідування в зв'язку з його професійною діяльністю. Вона передбачає штраф, арешт до пів року, або позбавлення волі до чотирьох років.
Ніколов спеціалізується на викритті корупційних схем. Одним з його гучних розслідувань стало викриття закупівель для Збройних сил України (ЗСУ) курячих яєць по 17 гривень за штуку.
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