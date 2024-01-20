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АНАЛІТИКА

Прокуратура розпочала розслідування щодо погроз журналісту Ніколову

23:18 19.01.2024 |

Політика

 

Дарницька окружна прокуратура Києва розпочала досудове розслідування через перешкоджання роботі журналіста та переслідування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

Згідно з даними джерела РБК-Україна в правоохоронних органах, мова йде про журналіста Юрія Ніколова.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 171 КК України - переслідування журналіста за виконання професійних обов'язків, за критику, здійснюване службовою особою або групою осіб за попередньою змовою.

Що сталось

Згідно з даними слідства, 15 січня група осіб прибула до багатоквартирного будинку в Дарницькому районі, в якому проживає журналіст одного з видань.

"Перебуваючи на міжквартирному ходовому майданчику біля квартири журналіста, вони вчиняли протиправні дії", - пише Офіс генерального прокурора.

Наразі правоохоронні органи вживають заходи для встановлення причетних осіб.

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Що загрожує

Злочинцям загрожує обмеженням волі на строк до чотирьох років.

Погрози Ніколову

Журналіст займається розслідуваннями про держзакупівлі, у тому ж числі щодо завищення цін на товари й послуги.

За словами постраждалого, до його квартири приходили невідомі, які своїми діями налякали сусідів та маму.

"Якісь чуваки ломились у двері, кричали, щоб я йшов служити, обклеїли двері бумажками", - розповів журналіст.

Невідомі назвались "військовими, що приїхали з нуля на ротацію" й начебто хотіли вручити йому "повістку".

Прокуратура розпочала розслідування щодо погроз журналісту Ніколову
За матеріалами: РБК-Україна
 

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