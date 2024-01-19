Фінансові новини
- |
- 19.01.24
- |
- 23:00
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
350 мільйонів гривень застави: Суд арештував інвестбанкіра Мазепу
22:26 19.01.2024 |
Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід для бізнесмена та керівника інвесткомпанії Concorde Capital Ігоря Мазепи у вигляді тримання під вартою до 27 лютого з альтернативою внесення застави у розмірі 349,7 млн грн.
Про це повідомляє Суспільне із зали суду.
Прокуратура просила арештувати Мазепу, встановивши для нього заставу у розмірі 700 мільйонів гривень.
Адвокат Мазепи Тарас Пошиванюк просив дозволити відеотрансляцію засідання, оскільки справа викликала "велику суспільну цікавість". Але суддя йому відмовив.
Сторона захисту також подавала клопотання про відвід прокурора, але суддя відмовив і в цьому клопотанні. Після цього адвокати Мазепи просили надати їм час на ознайомлення з матеріалами справи, але суддя відмовився оголосити перерву.
Адвокат Тарас Пошиванюк розповів, що Мазепі інкримінують порушення ст. 255 ККУ - створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній.
Водночас у Печерському суді почали обирати запобіжний захід братові Ігоря Мазепи Юрію.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Переслідування чи справедливе покарання. У чому ДБР підозрює Мазепу в справі 10-річної давності
|Керівництво Ради не надало дозволу Порошенку поїхати на міжпарламентську раду Україна-НАТО - Герасимов
|Велике Сахалінське родовище досі не працює, Україна втрачає мільярди. Що відбувається?
|Мін'юст хоче дозволити засудженим воювати, вже напрацювали зміни в закони
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запрошує клієнтів відкрити Конверти - нову послугу для волонтерських зборів та накопичення і керування власними фінансами
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Відомий бізнесмен Ігор Мазепа затриманий ДБР. В офісі його компанії почалися обшуки
|Європарламент: Угорщина не може головувати у ЄС
|У «Слузі народу» пропонують підвищити податки та збільшити військовий збір
|Франція зможе виготовити для України 78 гаубиць Caesar – міністр
|Зеленський - Трампу: Спочатку подумай, тоді кажи
|СБУ розслідує незаконне стеження за працівниками Bihus.Inf, відкрито провадження
Бізнес
|Boeing звернувся до Ryanair за підтримкою у проведенні перевірок
|Windows 11 незабаром підтримуватиме USB 4 v2 (80 Гбіт/с). Першим стане ноутбук Razer Blade 18
|Роботи Toyota вчаться виконувати роботу по дому, копіюючи дії людей
|Microsoft запустила Copilot Pro — передплату на штучний інтелект у Word, Excel і PowerPoint за $20/місяць
|Маск хоче 25% контролю над Tesla для лідерства в ШІ та робототехніці
|Україна та Велика Британія запустили технологічний міст для ІТ-сектору
|NASA представила безшумний надзвуковий літак