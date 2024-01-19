350 мільйонів гривень застави: Суд арештував інвестбанкіра Мазепу

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід для бізнесмена та керівника інвесткомпанії Concorde Capital Ігоря Мазепи у вигляді тримання під вартою до 27 лютого з альтернативою внесення застави у розмірі 349,7 млн грн.

Про це повідомляє Суспільне із зали суду.

Прокуратура просила арештувати Мазепу, встановивши для нього заставу у розмірі 700 мільйонів гривень.

Адвокат Мазепи Тарас Пошиванюк просив дозволити відеотрансляцію засідання, оскільки справа викликала "велику суспільну цікавість". Але суддя йому відмовив.

Сторона захисту також подавала клопотання про відвід прокурора, але суддя відмовив і в цьому клопотанні. Після цього адвокати Мазепи просили надати їм час на ознайомлення з матеріалами справи, але суддя відмовився оголосити перерву.

Адвокат Тарас Пошиванюк розповів, що Мазепі інкримінують порушення ст. 255 ККУ - створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній.

Водночас у Печерському суді почали обирати запобіжний захід братові Ігоря Мазепи Юрію.