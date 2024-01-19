Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

350 мільйонів гривень застави: Суд арештував інвестбанкіра Мазепу

22:26 19.01.2024 |

Політика

 

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід для бізнесмена та керівника інвесткомпанії Concorde Capital Ігоря Мазепи у вигляді тримання під вартою до 27 лютого з альтернативою внесення застави у розмірі 349,7 млн грн.

Про це повідомляє Суспільне із зали суду.

Прокуратура просила арештувати Мазепу, встановивши для нього заставу у розмірі 700 мільйонів гривень.

Адвокат Мазепи Тарас Пошиванюк просив дозволити відеотрансляцію засідання, оскільки справа викликала "велику суспільну цікавість". Але суддя йому відмовив.

Сторона захисту також подавала клопотання про відвід прокурора, але суддя відмовив і в цьому клопотанні. Після цього адвокати Мазепи просили надати їм час на ознайомлення з матеріалами справи, але суддя відмовився оголосити перерву.

Адвокат Тарас Пошиванюк розповів, що Мазепі інкримінують порушення ст. 255 ККУ - створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній.

Водночас у Печерському суді почали обирати запобіжний захід братові Ігоря Мазепи Юрію.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 37,5268
  0,1826
 0,48
EUR
 1
 40,8404
  0,1742
 0,42

Курс обміну валют на сьогодні, 10:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,7154  0,14 0,37 38,3327  0,15 0,39
EUR 41,0827  0,21 0,52 41,8996  0,20 0,47

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5200  0,23 0,62 37,5500  0,26 0,69
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес