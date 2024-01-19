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ДБР підозрює Ігоря Мазепу в організації оборудки з відчуження земель критичної інфраструктури Київської ГЕС
09:27 19.01.2024 |
Учора, 18 січня, працівники ДБР спільно з ДСР Нацполіції під час спроби виїзду за кордон затримали бізнесмена - організатора схеми протиправного заволодіння землями, на яких розташовані гідротехнічні споруди критичної інфраструктури - Київської ГЕС. Як повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в правоохоронних органах, ідеться про голову інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу.
Затримання відбувалося на підставі статті 208 КПК України.
Також у різних регіонах України затримано ще трьох учасників злочинної організації, зокрема брата організатора.
Нагадаємо, 29 листопада 2023 року працівники ДБР спільно з ДСР Національної поліції України викрили та затримали учасників злочинної організації, які протиправно заволоділи понад 7 гектарами землі, на яких розташовані гідротехнічні споруди критичної інфраструктури - Київської ГЕС.
До злочинної організації входило майже два десятки фігурантів. Серед них відомі інвестори у сфері будівництва елітного житла, їхні помічники, юристи, архітектори, землевпорядники, інші кваліфіковані фахівці та представники держорганів. Вони діяли в інтересах кількох забудовників. Використовуючи правові прогалини в правовому статусі ділянок, організатори через корупційні зв'язки в держорганах оформляли їх як землі сільгосппризначення, що давало змогу виділяти ці ділянки громадянам України. Інші учасники підшукували через соціальні мережі "підставних осіб", які за гроші погоджувалися підписати документи про виділення їм землі у приватну власність. Більшість із них були студентами столичних навчальних закладів, які були введені в оману та погодилися на пропозицію через скрутне матеріальне становище.
Надалі виконавці, від імені "підставних осіб", підписували низку документів для оформлення права власності на земельні ділянки. Потім вони "перепродавали" землю представникам відомих у Київській області забудовників елітної нерухомості, які замовили та профінансували незаконну схему.
За такою схемою протягом 2020-2021 років організатори та учасники злочинної організації заволоділи землями державної власності, що віднесені до земель водного фонду, та розташовані на гідроспорудах стратегічної Київської ГЕС.
Реалізації злочинної схеми сприяли дії окремих службових осіб органів Держгеокадастру, які перевищили свої службові повноваження під час прийняття рішень про виділення земельних ділянок.
Дії учасників злочинної організації та інших осіб кваліфіковано за статтями 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній), 233 (незаконна приватизація державного, комунального майна), 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.
У листопаді 2023 року було повідомлено 8 підозр за цими статтями.
Учасникам злочинної організації загрожує покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Досудове розслідування триває.
Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.
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