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Відомий бізнесмен Ігор Мазепа затриманий ДБР. В офісі його компанії почалися обшуки
22:33 18.01.2024 |
Засновник інвестиційної компанії Concorde Capital Ігор Мазепа затриманий сьогодні о 15.00 під час проходження україно-польського кордону. ДБР проводить обшук в офісі компанії
Бізнесмен та засновник інвестиційної компанії Concorde Capital Ігор Мазепа не зміг виїхати за кордон - він був затриманий на КПП Медика-Шегині сьогодні о 15.00, повідомили NV Бізнес три джерела - власники трьох великих компаній. Державне бюро розслідувань (ДБР) проводить обшуки в офісі компанії, повідомили джерела видання. Справа пов'язана із отриманням права на землю для будівництва котеджного містечка преміум-класу Goodlife Park у Вишгородському районі Київської області.
Котеджне містечко преміум-класу Goodlife Park побудоване у 2013 році, його площа складає 40 га. Інфраструктура включає яхт-клуб, міні-готель, ресторан, дитячий парк, спортивні майданчики та фітнес-центр.
Окрім цього, Concorde Capital вкладає кошти у відому медичну мережу Добробут та заміський комплекс під Києвом Shelest, а також в інші бізнеси, зокрема, в галузі будівництва та видобутку бурштину.
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