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АНАЛІТИКА

Європарламент: Угорщина не може головувати у ЄС

 

Європейський парламент засуджує "навмисні, постійні та систематичні" дії Будапешту, спрямовані "на підрив основоположних цінностей ЄС" і закликає Європейську Раду у відповідності до статті 7 договору ЄС визначити, чи становлять дії угорської влади "серйозні та постійні" порушення принципів демократії та правовладдя. Про це йдеться у резолюції Європарламенту "Ситуація в Угорщині та заморожені фонди ЄС", яка була ухвалена у Страсбурзі, у четвер, 18 січня.

Один з пунктів статті 7 договору ЄС передбачає, що у разі, якщо європейські лідери прийдуть до висновку, що країна-член системно порушує основоположні норми демократії, Європейська Рада може ухвалити рішення про призупинення її деяких прав, наприклад, права голосу чи право на представництво.

Резолюцію підтримали 345 євродепутатів , 104 проголосували "проти", 29 - утрималися.

Євродепутати закликали розблокувати 50 млрд євро для України

Підставами для ухвалення такої жорсткої резолюції Європарламенту щодо Угорщини стали погіршення ситуації з верховенством права в країні, які спостерігаються протягом останніх років. Це негативно вплинуло на становище "уразливих груп, зокрема жінок, представників ЛГБТІК+, ромів, мігрантів, шукачів притулку та біженців" та на свободу ЗМІ. "За останнє десятиліття Угорщина перетворилася на гібридний режим виборчої автократії", - наголошується у резолюції.

Окремо у документі євродепутати нагадали, що через "протидію прем'єрміністра Угорщини" Європейська Рада під час саміту у грудні минулого року не змогла ухвалити змін до бюджету ЄС, що "загрожує наданню безперервної і передбачуваної фінансової допомоги для України". Ці дії Віктора Орбана у резолюції називаються "повною неповагою та порушенням стратегічних інтересів ЄС". "ЄС в жодному разі не може піддаватися шантажу та йти на торгівлю своїми стратегічними інтересами та інтересами союзників, відмовляючись від власних цінностей", - наголошується у документі.

Євродепутати закликали Європейську Раду негайно ухвалити зміни до бюджету ЄС, які також включають фінансову допомогу Україні у розмірі 50 мільярдів євро на наступні чотири роки, під час позачергового саміту ЄС, який відбудьтеся 1 лютого у Брюсселі.

Європарламент ініціює перевірку у суді розмороження 10 млрд Будапешту

Рішення Єврокомісії розморозити 10 мільярдів євро з фондів ЄС для Угорщини у грудні минулого року викликає "жаль" у членів Європарламенту. Бо вони вважають, що це не було належно обґрунтовано і що навіть "після останніх реформ Угорщина не відповідає стандартам незалежності судової влади". У зв'язку з цим Європарламент доручив комітету з юридичних питань "якнайшвидше вжити необхідних заходів", щоб проаналізувати рішення Єврокомісії про розморожування 10,2 мільярда євро для Угорщини, аби мати змогу перевірити законність цього рішення у Суді ЄС.

З липня цього року від Бельгії до Угорщини має перейти черга наголовування у ЄС. Проте євродепутати мають сумніви з приводу того, чи зможе Будапешт "гідно виконати" ці функції. Оскільки угорська влада "не дотримується норм європейського законодавства та цінностей, зафіксованих у статті 2 договору ЄС, а також принципів щирої співпраці". У Європарламенті також вважають, що настав час покласти край "зловживанням правом вето та шантажу" в інституціях ЄС і закликав держав-члени "негайно розпочати процедури реформування процесу ухвалення рішень у Європейській Раді", які наразі ухвалюються за принципом одноголосності.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: ЄС, Угорщина
 

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