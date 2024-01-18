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АНАЛІТИКА

У «Слузі народу» пропонують підвищити податки та збільшити військовий збір

 

Очільниця комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа зазначила, що для збільшення фінансування армії, можна подумати про запровадження податку на розкіш, оподатковувати купівлю нових моделей iPhone, а також збільшити сплату податків із зарплат від 20 тис. грн.

Про це нардепка від "Слуги народу" повідомила в ефірі єдиного телемарафону.

"Ми можемо говорити про підвищення податків. Ви знаєте, що два бюджетоутворювальні податки, які є найбільшими джерелами доходу держбюджету, це ПДВ як імпортне, так і на вироблені всередині країни товари, та податок на доходи фізичних осіб, який включає військовий збір. Ці податки та один збір є фактично податками, які платять українці, споживачі товарів і працівники підприємств", - каже Підласа.

На її думку, коли йдеться про підвищення податків, то варто говорити про прогресивні ставки, тобто якщо людина заробляє найменше, вона не повинна платити більше навіть зараз.

"А якщо ви заробляєте від 20 тис. грн, то могли б платити військовий збір не 1,5%, а 3%...Можна ще подумати про податок на розкіш. Попри війну, у нас величезна кількість автомобілів та дорогої техніки в країні, ми бачимо це по митній статистиці, скільки ноутбуків та телефонів ми імпортуємо як держава...Не треба оподатковувати телефон за 5 тис. грн, але якщо це новий iPhone, який коштує 60-70 тис. грн, то він може оподатковуватись додатковим митом", - зазначила нардепка.

За словами Підласої, ніхто, крім українців не зможе утримувати українську армію.

Як повідомлялося, раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що у випадку проблем з отриманням фінансової допомоги від міжнародних партнерів уряду доведеться йти на непопулярні кроки. За його словами, може йтися про підвищення податків, девальвацію гривні та обмеження імпорту.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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