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АНАЛІТИКА

Зеленський - Трампу: Спочатку подумай, тоді кажи

 

Президент України Володимир Зеленський прокоментував на Всесвітньому економічному форумі в Давосі у середу, 17 січня, заяви колишнього президента США Дональда Трампа, який планує знову балотуватися на прийдешніх виборах, про можливість швидко завершити війну.

Журналісти запитали Зеленського, як би він переконував Трампа, якби той був зараз у Давосі, що за Україну варто воювати. Він у відповідь нагадав, що Трамп обіцяв сісти з стіл переговорів з ним і з президентом РФ Володимиром Путіним, і надати Україні більше озброєння, якщо РФ не зупиниться, та забрати - якщо Україна не зупиниться. "Уявімо, що ми не погодимося віддати наші території, тоді Трамп припинить допомогу нам і Путін, скажімо, окупує нас через певний період часу. Тоді питання: що робитиме Трамп після цього, якщо після України Росія окупує країну НАТО?", - риторично запитав Зеленський.

За його словами, Трамп чомусь думає що, якщо дозволити Путіну зайти повністю в Україну, то Росія зупиниться. "Цього не буде. Путін не зупиниться. Питання тепер - що робитиме Трамп у США після цього? Тому що в такому разі це значить, що Європа програла і втратила найбільшу і найпотужнішу армію в Європі. Тому що вона втратить Україну", - наголосив Зеленський.

"Мені батько завжди казав: спочатку подумай - потім скажи", - резюмував президент.

Зеленський про допомогу США: Не раджу експериментувати

При цьому Зеленський зауважив, що без допомоги США і Європейського Союзу Україна продовжить боротися, але буде слабшою. "І це буде можливість для Росії захопити нас. А щойно вони нас захоплять, повірте мені, це буде війна НАТО з РФ. Я вважаю, чесно кажучи, що Путін реально цього хоче", - сказав він.

Якщо Україна не отримає очікуваної допомоги, то це, за словами Зеленського, призведе до збільшення кількості загиблих українців. "Ми будемо слабкими на полі бою. У нас буде великий дефіцит артилерії. У нас буде дуже великий дефіцит протиракетного захисту. Це означає, що ми не зможемо відбивати удари балістичними ракетами тощо. Буде велика кількість убивств і велика кількість поранених людей", - сказав він.

"Я не радив би усім експериментувати, тому що це страшний експеримент - затягувати з тією чи іншою допомогою", - додав Зеленський.

Він зауважив, що допомога Україні - це безпека всього європейського континенту, яка впливатиме "на безпеку на всіх континентах". "Не допомога Україні - це і не допомога багатьом континентам, де може бути посіяний хаос через голод або інші речі", - заявив Зеленський, нагадавши про блокування Росією Чорного моря та удари по українській енергетичній системі, яка забезпечувала багато країн Європи електрикою.

Відповідаючи на запитання, чи існують обмеження з боку партнерів на удари України по території РФ , Зеленський відповів: "Звичайно, ми маємо декілька питань. Ми хочемо деокупувати всю нашу територію. У нас не вистачає дронів і снарядів. У нас є певні цілі. Звичайно, піднімаються певні такі питання. Не про те, що ми не можемо використовувати наші спроможності, але є дефіцит".
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: США
 

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