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СБУ розслідує незаконне стеження за працівниками Bihus.Inf, відкрито провадження
15:53 17.01.2024 |
Служба безпеки Україна розпочала розслідування щодо незаконного прослуховування та відеозйомки представників проєкту Bihus.Info.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.
За даним фактом було відкрито кримінальне провадження згідно зі ст. 359 Кримінального кодексу України - незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації.
Відео на тему:
"На переконання СБУ, прозора і безперешкодна робота незалежних і фахових ЗМІ є важливою умовою розвитку України, як демократичної держави. Подібним фактам стеження слід дати правову оцінку, незалежно від того, були чи ні в матеріалах прихованої зйомки оприлюднені факти можливого порушення закону, які стосуються обігу наркотичних речовин", - пише пресслужба.
Відео на тему:
Що сталось
Вчора, 16 січня, до мережі потрапили приховані зйомки, де видно, як журналісти Bihus.Info нібито вживають заборонені речовини. За словами засновника проєкту Дениса Бігуса, всі співробітники пройдуть тести на вживання наркотичних речовин, а команду очікують кадрові зміни. Як він відзначив, за його командою стежили близько року зі спробою дискредитувати редакцію.
"Мені незручно за те, що я побачив на відео, але по-справжньому мені соромно за виконавців цього шоу.. І ціною цієї всієї незручності ми дізнались напевно, що у спецслужб є час, і натхнення, і бюджети вести системне стеження за приватним життям членів команди розслідування", - розповів засновник проєкту.
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