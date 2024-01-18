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АНАЛІТИКА

Німеччина у новому пакеті передала Україні боєприпаси та БПЛА

Німеччина у новому пакеті передала Україні боєприпаси та БПЛА

 

Уряд Німеччини оновив перелік військової допомоги, яку надав Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться на сайті уряду ФРН.

В новому пакеті допомоги від Німеччини Україна отримає:

* боєприпаси до танків Leopard 1;

* 25 розвідувальних безпілотників RQ-35 Heidrun;

* 8 бронетранспортерів;

* матеріали для розмінування;

* 50 терміналів зв'язку SatCom;

* 5 автомобілів для прикордонної служби;

* 1840 бойових шоломів;

* 500 світлодіодних ламп;

* 3 одиниці автотранспорту (вантажівки, мікроавтобуси, позашляховики);

* 16 вантажівок Zetros.

Раніше повідомляли, що Німеччина у 2024 році надасть Україні військові товари на понад 7 млрд євро.
 

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