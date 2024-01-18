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Німеччина у новому пакеті передала Україні боєприпаси та БПЛА
14:35 17.01.2024 |
Уряд Німеччини оновив перелік військової допомоги, яку надав Україні.
Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться на сайті уряду ФРН.
В новому пакеті допомоги від Німеччини Україна отримає:
* боєприпаси до танків Leopard 1;
* 25 розвідувальних безпілотників RQ-35 Heidrun;
* 8 бронетранспортерів;
* матеріали для розмінування;
* 50 терміналів зв'язку SatCom;
* 5 автомобілів для прикордонної служби;
* 1840 бойових шоломів;
* 500 світлодіодних ламп;
* 3 одиниці автотранспорту (вантажівки, мікроавтобуси, позашляховики);
* 16 вантажівок Zetros.
Раніше повідомляли, що Німеччина у 2024 році надасть Україні військові товари на понад 7 млрд євро.
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