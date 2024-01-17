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АНАЛІТИКА

Макрон відвідає Україну в лютому для підписання безпекової угоди

 

У вівторок президент Франції Еммануель Макрон заявив, що в лютому вирушить в Україну, щоб завершити роботу над двосторонньою угодою про гарантії безпеки, і найближчими тижнями Париж поставить більш сучасне озброєння, повідомив Reuters.

Поїздка відбудеться в той час, коли політичні чвари в Сполучених Штатах і Європейському союзі затримують два великі пакети допомоги для України.

Франція працює над завершенням двосторонньої угоди про гарантії безпеки з Україною, щоб допомогти зміцнити її фінанси і оборону від Росії з метою утримати Москву від майбутньої агресії.

Макрон заявив, що найближчими тижнями буде поставлено близько 40 ракет дальнього радіусу дії Scalp і "кілька сотень бомб".

"Після цих поставок я сам поїду в Україну в лютому і завершу роботу над цими текстами", - сказав Макрон на пресконференції, додавши, що європейцям необхідно переконатися в тому, що Україна зможе і далі захищати себе від Росії.

Київ прагне зберегти потоки військової та фінансової допомоги від своїх західних союзників після майже двох років боротьби з повномасштабним російським вторгненням.

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак був у Києві минулого тижня, щоб підписати нову угоду про безпеку та оголосити про збільшення військового фінансування України для купівлі безпілотників, включно з розвідувальними, ударними та морськими дронамі дальнього радіусу дії.

Макрон заявив, що не можна дозволити Росії перемогти Україну, інакше безпека Європи опиниться під загрозою.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Франція
 

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