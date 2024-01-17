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Данія і Нідерланди підготували для України перші два з 14 обіцяних Leopard 2
08:51 17.01.2024 |
Перші два з 14 танків Leopard 2A4 для України, які спільно закуповують Данія та Нідерланди, пройшли капітальний ремонт і готові до відправлення.
Про це 16 січня поінформувало нідерландське Міністерство оборони, пише "Європейська правда".
Два танки Leopard 2A4 пройшли капітальний ремонт на потужностях німецького збройового концерну Rheinmetall, після чого їх відправлять до Польщі для навчання українських військовослужбовців.
Решту 12 Leopard 2A4 полагодять "у найближчі місяці", йдеться в повідомленні. "Згідно з поточним графіком, танки разом з запчастинами та боєприпасами будуть доставлені в Україну цього літа", - додало Міноборони Нідерландів.
Нідерланди й Данія входять до міжнародної танкової коаліції, яка постачає Україні бойові танки. У квітні 2023 року країни оголосили про намір придбати для України 14 танків Leopard 2.
Крім того, ці дві країни спільно з Німеччиною раніше оголосили про наміри передати Києву 100 танків Leopard 1. Перші машини прибули в Україну минулої осені.
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