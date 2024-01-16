Кабмін дозволив підприємствам ОПК бронювати співробітників від мобілізації без обмежень

Кабінет міністрів скасував обмеження щодо кількості заброньованих працівників для підприємств оборонно-промислового комплексу.

Відповідні зміни уряд сьогодні вніс зміни до постанови №76 від 27 січня 2023 року, якою регулюються питання бронювання військовозобов'язаних під час дії воєнного стану, повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Згідно з ухваленим рішенням, військовозобов'язані працівники підприємств, установ та організацій, визначених Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості критично важливими у сфері оборонно-промислового комплексу, бронюються:

* незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності;

* без обмежень щодо кількості військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню.

"Відтепер підприємства оборонно-промислового комплексу зможуть бронювати своїх військовозобов'язаних працівників без обмежень по кількості та без врахування рівня дефіцитності їх військової спеціальності. Це дозволить посилити потенціал оборонно-промислового комплексу та забезпечити оборонним підприємствам можливість стабільно працювати і нарощувати обсяги виробництва. Це рішення - спільна позиція Міноборони, Мінстратегпрому та Мінекономіки", - зазначив заступник міністра економіки Ігор Фоменко.

Як повідомлялося, постановою №76 від 27 січня 2023 року Кабмін затвердив новий порядок бронювання співробітників.

Згідно із документом, забронювати до 50% своїх військовозобов'язаних працівників на строк до шести місяців зможуть підприємства, установи і організації, які є критично важливими для функціонування економіки та відповідають щонайменше трьом із визначених порядком критеріїв.

При цьому комунальні підприємства, інформаційні телеканали, підприємства у сферах культури, здоров'я, освіти та науки, а також у соціальній сфері можуть відповідати лише двом із визначених критеріїв.

Окремо право на бронювання співробітників встановлено для органів влади та підприємств, установ і організацій, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг для забезпечення потреб ЗСУ.