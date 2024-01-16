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Блокада кордону з Україною призупиняється до 1 березня - у Польщі підписали угоду
14:01 16.01.2024 |
За угодою з урядом Польщі перевізники, які блокують три пункти пропуску на кордоні з Україною, призупинять свій протест до 1 березня.
Про це повідомив у вівторок міністр інфраструктури Даріуш Клімчак, його цитує TVN24, пише "Європейська правда".
Клімчак розповів, що у вівторок Міністерство інфраструктури підписало угоду з невдоволеними перевізниками.
Він підкреслив, що угода означає не кінець діалогу, а "інтенсивні переговори".
"Цей протест є міждисциплінарним. Він зачіпає дуже багато напрямків міжнародної політики, внутрішньої політики. Складність і заплутаність питань призвела до того, що переговори і робота тривали більше місяця. Протест буде припинено до 1 березня", - сказав міністр.
Він додав, що відтепер починаються конструктивні переговори, "які, як очікується, принесуть конкретний результат". "Попереду у нас дуже багато роботи", - сказав міністр.
"Якщо ми не зможемо знайти рішення, ми повернемося до кордону", - пообіцяв лідер протестувальників Рафал Меклер.
Він додав, що на кордоні залишається вся інфраструктура протестувальників - контейнери та трейлери.
Томаш Борковський з Комітету захисту перевізників і роботодавців транспорту раніше повідомляв, що протест призупинять у середу з 13:00 за київським часом.
У вівторок стало відомо, що уряд Румунії та представники основних сільськогосподарських організацій у понеділок досягли угоди, в результаті якої були задоволені кілька вимог фермерів, які блокували кордон з Україною.
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