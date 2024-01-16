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Оприлюднено проект нового Трудового кодексу на заміну закону 1971 року
12:56 16.01.2024 |
Міністерство економіки України підготувало проект нового Трудового кодексу, який повинен замінити Кодекс законів про працю (КзПП) від 1971 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект, оприлюднений для обговорення на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).
Як зазначається в пояснювальній записці, чинний Кодекс "являє собою суміш правових норм, прийнятих за різних історичних та економічних умов, більшість з яких є застарілими і не можуть адекватно регулювати сучасні трудові відносини".
"Реформування та лібералізація законодавства про працю має на меті забезпечити рівність сторін трудового договору, підвищити конкурентоспроможність бізнесу та дозволити йому вийти на нові ринки", - йдеться в документі.
За даними Мінекономіки, принципами розробки проекту акта, стали:
* зниження рівня державного втручання у індивідуальні відносини в сфері праці;
* визнання трудового договору основним джерелом регулювання індивідуальних трудових правовідносин;
* розмежування колективно-договірних та індивідуальних відносин;
* спрощення процедур укладання та розірвання трудових відносин;
* "дебюрократизація" трудових відносин;
* дотримання конвенцій МОП та директив Європейського Союзу;
* забезпечення недискримінації працівників та реалізація принципу рівної оплати чоловіків та жінок за працю рівної цінності.
Порівняно із діючим законодавством про працю до проекту акта додатково включено регулювання питань щодо:
* порядку укладення обов'язкового письмового трудового договору та різних видів строкових трудових договорів;
* визначення ознак трудових відносин;
* врегулювання роботи з підсумованим обліком робочого часу, праці домашніх працівників;
Відпустки
Щорічна основна оплачувана відпустка надається працівникам тривалістю не менш як 28 календарних днів за кожен відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору.
У перший рік роботи у даного роботодавця працівник набуває право на повну тривалість щорічної оплачуваної відпустки на умовах та в порядку, визначеному трудовим договором, але у будь-якому випадку не пізніше закінчення шести місяців безперервної роботи.
Трудові відносини
До відносин, за якими робота виконувалась без укладення трудового договору, та які у встановленому законом порядку визнано трудовими, застосовуються норми трудового законодавства.
Договірні відносини незалежно від їх назви та виду визнаються трудовими за наявності трьох і більше зазначених ознак:
1) особисте виконання особою роботи за конкретною професією, спеціальністю кваліфікацією, посадою;
2) виконання особою роботи в інтересах, за дорученням та під контролем іншої сторони, на користь якої виконуються роботи;
3) здійснення регулювання процесу праці, що носить постійний характер та, як правило, не передбачає встановлення особі конкретно визначеного результату (обсягу) робіт за певний період часу;
4) виконання роботи на визначеному або погодженому з особою, в інтересах якої виконується робота, робочому місці з дотриманням установлених нею правил внутрішнього трудового розпорядку;
5) організація умов праці, зокрема, надання засобів виробництва (обладнання, інструментів, матеріалів, сировини, робочого місця) забезпечується особою, в інтересах якої виконується робота;
6) систематична виплата особі, яка виконує роботу, винагороди у грошовій формі;
7) встановлення особою, в інтересах якої виконується робота, тривалості робочого часу та часу відпочинку;
8) відшкодування поїздок та інших фінансових витрат, пов'язаних з виконанням роботи, особою, в інтересах якої виконується робота.
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