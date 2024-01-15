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Воїни ПС ЗСУ знищили ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління Іл-22 - Залужний
14:36 15.01.2024 |
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив про знищення українськими силами ворожого літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50 і повітряного пункту управління противника Іл-22.
"Воїни Повітряних сил Збройних сил України знищили ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління противника Іл-22. Дякую Повітряним силам за чудово сплановану та проведену операцію в Приазов'ї! Слава Україні!" - написав він у телеграм-каналі.
У свою чергу командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук подякував українським воїнам за проведення операції зі знищення ворожих літаків.
"Ну що, друзі, нині Азовське море чисте, як ніколи! Готуємося до пляжного сезону на його узбережжі. Дякую всім, хто планував, організовував і брав безпосередню участь в операції із знищення літаків окупантів! На палубі авіаносця "москва" вже точно бракує місця. Продовжуємо рубрику "Вечного полета, братья". Далі буде... Разом - до перемоги!" - написав він у телеграм-каналі.
Як повідомило Міноборони України в соцмережі Х (Twitter), ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління А-50 коштує $330 млн.
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