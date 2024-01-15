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АНАЛІТИКА

Із 16 січня обов'язки глави НАЗК виконуватиме заступник

14:13 15.01.2024 |

Політика

 

У зв'язку з закінченням терміну повноважень глави Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександра Новікова виконувати обов'язки глави НАЗК буде заступник.

На пресконференції в понеділок у Києві, відповідаючи на запитання про те, чи виконуватиме він обов'язки глави НАЗК до обрання нового керівника антикорупційного органу, Новіков сказав: "Закон не дає однозначної відповіді на це запитання. Є хороший приклад директора Національного антикорупційного бюро. В цьому випадку закон передбачає, що голова Нацагентства припиняє виконувати свої обов'язки, обов'язки глави Національного агентства виконує один із заступників".

"Тому з завтрашнього дня (16 січня - ІФ) обов'язки глави Національного агентства продовжить виконувати заступник глави НАЗК", - пояснив Новіков.

"У мене два заступники. Хто буде виконувачем обов'язків голови - буде визначено наказом Національного агентства сьогодні", - додав глава Нацагентства.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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