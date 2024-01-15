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АНАЛІТИКА

Глава МЗС: Франція налаштована посилювати можливості України виготовляти зброю

 

Париж налаштований спільно посилювати можливості Києва у виготовленні систем озброєння на українській території.

Про це заявив міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне на спільному зі своїм українським колегою брифінгу, повідомляє "Європейська правда".

"Ми налаштовані спільно посилювати спроможності України виготовляти системи озброєння на своїй землі і готові приходити до вас на допомогу в цій царині", - наголосив він.

За його словами, Париж продовжуватиме намагатися покращувати юридичні й організаційні рамки, щоб співпраця з Києвом ще краще розвивалася.

Раніше повідомляли, що міністри закордонних справ України та Франції під час візиту останнього в Київ 13 січня провели двосторонні переговори, присвячені оборонній допомозі та співпраці, а також вступ України в ЄС і НАТО та притягнення РФ до відповідальності.

Як повідомлялось, новий міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне вранці 13 січня прибув до Києва. Це перший закордонний візит міністра на цій посаді.

Нагадаємо, цього тижня президент Франції Емманюель Макрон оголосив про призначення нового прем'єр-міністра Габріеля Атталя після відставки його попередниці Елізабет Борн. Атталь є наймолодшою людиною на цій посаді, а за материнською лінією походить з Одеси.
Ключові теги: Франція
 

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