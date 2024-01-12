Фінансові новини
- |
- 12.01.24
- |
- 19:25
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Два найважливіших дні у житті: день, коли ми з'явились на світ, і день, коли зрозуміли навіщо"
Марк Твен
Британія виділить 200 млн фунтів на виготовлення дронів для України
17:19 12.01.2024 |
Велика Британія виділить 200 млн фунтів стерлінгів на виготовлення різних типів безпілотників для українських військових.
Про це заявив прем'єр Британії Ріші Сунак на пресконференції з президентом Володимиром Зеленським у Києві 12 січня, повідомляє кореспондент "Європейської правди".
"А також ми надаємо 200 мільйонів фунтів, щоби побудувати тисячі дронів. Це найбільший пакет дронів, який надавала Україні будь-яка держава", - заявив Ріші Сунак.
Оскільки йдеться про виготовлення нових дронів, то передбачається їх виробництво в Україні. Утім, лідери не стали вдаватися в деталі з цього приводу.
"Дрони, які ми надаємо, допоможуть вражати російські сили і допоможуть відкинути Росію з України, а також вони знизять ризики для українського експорту через Чорне море. (До цього пакета дронів увійдуть) розвідувальні дрони, атакуючі дрони далекої дії, а також FPV-дрони", - заявив Сунак.
"Є також інші речі, які ми надаємо, але я не хочу розкривати операційні деталі", - зазначив прем'єр.
Він уник відповіді на запитання, чи дозволяє Британія використовувати надану зброю, зокрема дрони, для ураження військових цілей на території РФ.
Ріші Сунак зазначив також, що від початку війни Британія надала Україні допомоги майже на 12 млрд фунтів стерлінгів.
Як повідомлялося, Ріші Сунак під час візиту до Києва оголосив про великий пакет військової допомоги для України на 2,5 млрд фунтів стерлінгів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України
|Україна та Британія підписали безпековий договір, діятиме до вступу в НАТО
|Бізнес продовжує наполягати на ризиках Нацстратегії доходів - заява
|США та Великобританія вдарили по об'єктах хуcитів у Ємені
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запрошує клієнтів відкрити Конверти - нову послугу для волонтерських зборів та накопичення і керування власними фінансами
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Законопроєкт про мобілізацію Верховна Рада повертає в Кабмін - Арахамія
|НБУ пропонує розглянути можливість додаткового оподаткування некритичного імпорту
|Безугла вирішила покинути партію «Слуга народу», але далі підтримувати Зеленського
|Диктатура Верховної ради: як у парламенті виводять на міжнародний рівень боротьбу з опозицією
|Стефанчук достроково завершив засідання Ради після того, як нардепи заблокували трибуну з вимогою розглянути питання про відкликання Безуглої
|Уряд порушив закон «Про запобігання корупції», Шмигалю загрожує штраф
Бізнес
|Чип M2, 16 ГБ ОЗП і накопичувач до 1 ТБ: в інтернеті з'явилися характеристики Apple Vision Pro
|Найбагатша жінка у світі: як вона заробила 100 млрд доларів?
|VW разом з Bosch тестує систему автоматичного паркування й заряджання електромобілів, та встановлюватиме ChatGPT у авто
|Kia представила концепти зі змінним кузовом
|MSI показала на CES 2024 портативну ігрову консоль Claw A1M
|Intel анонсувала процесори Arrow Lake та Lunar Lake у другій половині 2024 року
|Єврокомісія схвалила створення спільного підприємства Volvo і Renault