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АНАЛІТИКА

Британія виділить 200 млн фунтів на виготовлення дронів для України

 

Велика Британія виділить 200 млн фунтів стерлінгів на виготовлення різних типів безпілотників для українських військових.

Про це заявив прем'єр Британії Ріші Сунак на пресконференції з президентом Володимиром Зеленським у Києві 12 січня, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"А також ми надаємо 200 мільйонів фунтів, щоби побудувати тисячі дронів. Це найбільший пакет дронів, який надавала Україні будь-яка держава", - заявив Ріші Сунак.

Оскільки йдеться про виготовлення нових дронів, то передбачається їх виробництво в Україні. Утім, лідери не стали вдаватися в деталі з цього приводу.

"Дрони, які ми надаємо, допоможуть вражати російські сили і допоможуть відкинути Росію з України, а також вони знизять ризики для українського експорту через Чорне море. (До цього пакета дронів увійдуть) розвідувальні дрони, атакуючі дрони далекої дії, а також FPV-дрони", - заявив Сунак.

"Є також інші речі, які ми надаємо, але я не хочу розкривати операційні деталі", - зазначив прем'єр.

Він уник відповіді на запитання, чи дозволяє Британія використовувати надану зброю, зокрема дрони, для ураження військових цілей на території РФ.

Ріші Сунак зазначив також, що від початку війни Британія надала Україні допомоги майже на 12 млрд фунтів стерлінгів.

Як повідомлялося, Ріші Сунак під час візиту до Києва оголосив про великий пакет військової допомоги для України на 2,5 млрд фунтів стерлінгів.
 

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