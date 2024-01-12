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АНАЛІТИКА

Україна та Британія підписали безпековий договір, діятиме до вступу в НАТО

 

Президент України та прем'єр-міністр Великої Британії у п'ятницю 12 січня підписали двосторонню безпекову угоду.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Документ, що має назву "Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною і Сполученим королівством Великої Британії та Північної Ірландії", підписали лідери двох країн після переговорів у Маріїнському палаці в Києві.

Цей договір став першим у сфері безпекових угод на виконання домовленостей, узгоджених під час Вільнюського саміту НАТО між Україною, членами "Групи семи" та державами, що до них приєдналися.

Безпекові зобов'язання Великої Британії за цим документом діятимуть до вступу України в НАТО, повідомив після підписання президент Володимир Зеленський.

"Якби такі гарантії були досягнуті у 1991 році, зокрема з Британією, то війна б не почалася", - переконаний він.

Ріші Сунак зі свого боку наголосив, що це "перше з безпекових запевнень, які підписує Україна". Британський прем'єр наголосив, що Британія першою надавала Україні також летальну зброю, танки, далекобійні ракети тощо.

Лідери також повідомили, що в угоді прописаний термін її дії - десять років з можливістю продовження. Однак у разі вступу України в НАТО до закінчення терміну дія безпекових зобов'язань завершиться і буде інкорпорована в систему НАТО.

10 січня в Офісі президента заявляли, що учасники відповідних переговорів перейшли до безпосереднього опрацювання проєкту угоди між Україною і Британією, обговорили її основні елементи та окремі тематичні блоки, а також узгодили подальший графік двосторонніх переговорів, йдеться в повідомленні.

Перед цим Україна провела другий раунд консультацій щодо укладення двосторонньої угоди про надання "безпекових гарантій" Києву з Великою Британією.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що отримує від ЄС сигнали про відсутність проблем у переговорах щодо двосторонньої угоди про "гарантії безпеки" між ЄС та Україною у продовження декларації G7.

Країни "Групи семи" на саміті НАТО у Вільнюсі в липні погодили рамковий документ щодо "гарантій безпеки" для України. Конкретні двосторонні договори з державами, які погодяться надати безпекові зобов'язання, передбачали підписати пізніше.
 

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