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АНАЛІТИКА

США та Великобританія вдарили по об'єктах хуcитів у Ємені

 

Збройні сили США та Великобританії завдали в ніч на п'ятницю, 12 січня, авіаударів по об'єктах підтримуваних Іраном хуситів у Ємені, які використовувалися ними для загрози свободі судноплавства в Червоному морі.

Як ідеться в заяві американського президента Джо Байдена, атаки здійснили за підтримки Австралії, Бахрейну, Канади і Нідерландів. "Ці удари є прямою відповіддю на безпрецедентні напади хуситів на міжнародні морські судна в Червоному морі, зокрема з застосуванням протикорабельних балістичних ракет вперше в історії", - наголосив він.

Байден додав, що напади хуситів поставили під загрозу персонал і цивільних моряків США та партнерів, торгівлю і свободу судноплавства. Від них постраждали понад 50 країн, а екіпажі з понад 20 держав зазнали погроз або були захоплені в заручники під час актів піратства. Понад дві тисячі кораблів були змушені змінити маршрути на тисячі кілометрів для обходу Червоного моря, що може призвести до тижневих затримок у доставці товарів.

"США і партнери не потерплять нападів на наш персонал і не дозволять ворожим суб'єктам ставити під загрозу свободу судноплавства на одному з найважливіших комерційних маршрутів у світі", - зазначив Байден і запевнив, що без вагань вживатиме подальших заходів для захисту народу і вільного потоку міжнародної торгівлі у разі необхідності.

Британський прем'єр-міністр Ріші Сунак у своїй заяві на підтвердження атак назвав їх "обмеженими, необхідними і пропорційними заходами самооборони", націленими на послаблення військового потенціалу хуситів і захист світового судноплавства.

Він повідомив, що Королівський військово-морський флот продовжує патрулювати Червоне море в рамках багатонаціональної операції Prosperity Guardian для стримування подальшої агресії хуситів, та закликав їх припинити напади і вжити заходів для деескалації.

Атакували військовий аеродром хуситів

У міністерстві оборони США наголосили, що метою ударів були безпілотники, балістичні та крилаті ракети, берегові радари та засоби повітряного спостереження хуситів. Міноборони Британії заявило, що під удари потрапили аеродром в Аббсе, який використовували хусити для запуску крилатих ракет і дронів над Червоним морем, а також кілька будівель у Бані, що використовувалися для запуску розвідувальних безпілотників. За даними єменського телеканалу Al-Masirah, під ударом коаліції були авіабаза, аеропорти і військовий табір.

Як зауважує міжнародна агенція Reuters, ці атаки стали першими на території Ємену з 2016 року. Ударів завдавали з винищувачів, кораблів і підводних човнів. За інформацією американського телеканалу CNN, для нанесення ударів США використовували бомбардувальники і крилаті ракети Tomahawk.

Атаки хуситів на кораблі в Червоному морі

Від початку війни Ізраїлю проти палестинського радикального ісламістського угруповання ХАМАС у Секторі Гази, оголошеної після масованого нападу терористів, хусити почали атакувати судна у Червоному морі. Вони стверджують, що нападають на судна, які прямують до Ізраїлю, хоча за даними моніторингових ресурсів, принаймні у частини атакованих кораблів були вказані інші країни призначення. Вони обіцяють продовжувати напади доти, доки Ізраїль не припинить свій наступ у Секторі Гази.

Станом на зараз зафіксовано вже 27 атак. Трафік через Червоне море становить від 10 до 12 відсотків глобальних морських перевезень - це п'ять відсотків світових обсягів транспортування нафти та 30 відсотків усіх контейнерних перевезень.

У середині грудня США після серії нападів хуситів на комерційні судна оголосили початок воєнної операції Prosperity Guardian у Червоному морі та Аденській затоці. До цієї операції доєдналися Великобританія, Бахрейн, Канада, Франція, Італія, Нідерланди, Норвегія, Сейшельські Острови та Іспанія.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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