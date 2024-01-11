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Законопроєкт про мобілізацію Верховна Рада повертає в Кабмін - Арахамія

13:47 11.01.2024 |

Право, Політика

 

Законопроєкт про мобілізацію Верховна Рада повертає суб'єкту законодавчої ініціативи - Кабінету Міністрів України, повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Відбулася закрита нарада з військовим командуванням і засідання Погоджувальної ради в закритому режимі, яке вчора анонсував. Були присутні головнокомандувач Залужний, начальник Генерального штабу Шаптала, міністр оборони Умєров, керівництво Верховної Ради, голови фракцій та комітетів. Головне питання - законопроект №10378 щодо вдосконалення мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. За результатами наради законопроєкт повертається ініціатору. Одночасно передаємо пропозиції, напрацьовані на комітеті та в робочих групах", - написав Арахамія у своєму телеграм-каналі в четвер.

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За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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