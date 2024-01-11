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Безугла вирішила покинути партію «Слуга народу», але далі підтримувати Зеленського
08:58 11.01.2024 |
Народна депутатка Мар'яна Безугла вирішила вийти з фракції "Слуга народу" та однойменної партії.
"Я написала заяву на вихід із фракції та партії "Слуга Народу"", - повідомила Безугла у фейсбуці.
Вона зазначила, що під час війни їй не потрібні слабкі фракція і партія.
"Продовжу підтримувати ініціативи Президента, але не хочу мати спільні зобов'язання з нардепами фракції, які встромляють ніж у спину. Мені не потрібна ваша квота заступниці голови комітету Верховної Ради... з питань національної безпеки, оборони та розвідки, коли ви вимагаєте, щоб я мовчала, що комітет нацбезпеки байдикує, хто і що творить у комітеті", - зазначила Безугла.
За її словами, вона залишається "мажоритарним депутатом Оболонського району (Києва - ІФ-У) з усіма зобов'язаннями відкритості та роботи з громадянами".
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