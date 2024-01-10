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Уряд порушив закон «Про запобігання корупції», Шмигалю загрожує штраф
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло припис прем'єр-міністру України Денису Шмигалю щодо усунення порушень вимог закону "Про запобігання корупції". Про це повідомляє пресслужба відомства.
За даними НАЗК, уряд за минулий рік ухвалив 131 постанову без проведення антикорупційної експертизи.
Агентство зазначає, що серед цих постанов є низка таких, що стосуються суспільно важливих сфер життя, як затвердження бюджетів фондів соціального страхування, забезпечення житлом деяких категорій громадян, питання щодо об'єктів культурної спадщини, питання ліквідації наслідків збройної агресії РФ, створення різних центрів підтримки та охорони цивільного населення тощо.
Серед таких сфер також ті, які є лідерами за кількістю корупційних ризиків. Зокрема, уряд не надіслав для проведення антикорекспертизи постанови, що стосуються питань митної сфери, перетину кордону, змін до порядків використання коштів тощо.
НАЗК вимагає провести службове розслідування для встановлення причин та умов, що призвели до зазначених порушень, вжити заходів щодо їх усунення, а також притягнути до дисциплінарної відповідальності винних посадових осіб Кабміну та відповідних центральних органів виконавчої влади.
Приписи НАЗК є обов'язковими до виконання. За невиконання припису керівник органу, підприємства, установи, організації несе відповідальність, передбачену статтею 188-46 КУпАП - накладення штрафу від 100 до 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
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