В Україні скасували мораторій на відключення комунальних послуг за борги

Кабінет Міністрів скасував заборону на припинення надання житлово-комунальних послуг споживачам, які мають заборгованість з їхньої оплати.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у постанові уряду №1405 від 29 грудня 2023 року.

Мораторій на відключення зберігається лише для жителів територій, де ведуться бойові дії та тимчасово окупованих територій. Крім того, заборонено припиняти надання комунальних послуг, якщо будинок споживача був пошкоджений внаслідок воєнних (бойових) дій - але за умови інформування про такі випадки відповідного виконавця комунальної послуги.

Кабмін також скасував мораторій на нарахування пені й штрафів за заборгованість з оплати житлового-комунальних послуг, окрім тих самих випадків, коли діятиме й мораторій на відключення.

Водночас, діє мораторій на стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги із внутрішньо-переміщених українців, якщо заборгованість після 24 лютого 2022 виникла на території бойових дій. Крім того, забороняється нарахування плати за житлово-комунальні послуги з дати початку по дату завершення тимчасової окупації територій.

Як повідомлялося, у листопаді 2023 року уряд удосконалив порядок надання населенню житлових субсидій, надавши Пенсійному фонду можливість призначати виплати за декларативним принципом.

В Україні субсидії на оплату житлово-комунальних послуг отримують 1,3 млн родин; у середньому в жовтні розмір наданих субсидій дорівнював близько 760 грн на сім'ю.