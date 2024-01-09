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АНАЛІТИКА

Частка прихильників економічного лібералізму в Україні зросла з 24% до 36%

14:22 09.01.2024 |

Економіка

Частка прихильників економічного лібералізму в Україні зросла з 24% до 36%
 

Більшість українців підтримують втручання держави в економічні процеси, свідчить результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

На думку 54% учасників дослідження, чим більш активно держава регулює і контролює економічну діяльність, тим краще це впливає на економіку країни. Цей показник за останні три роки майже не змінився - у 2020 році було 56%.

Частка прихильників економічного лібералізму в Україні зросла з 24% до 36%

 

Частка прихильників економічного лібералізму, які прагнуть меншого регулювання і меншого контролю, за цей же час зросла з 24% до 36%.

Позиція щодо більшого регулювання з боку держави переважає в усіх регіонах України та не залежить від віку респондентів. Єдина суттєва відмінність спостерігається у розрізі освіти. Серед людей із вищою освітою думки щодо цього питання розділилися: 46% вважають, що держава має більше регулювати економічну діяльність, а 45% - підтримують менше втручання.

Частка прихильників економічного лібералізму в Україні зросла з 24% до 36%

 

Це власне опитування КМІС, воно проводилось 29 листопада - 9 грудня 2023 року методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера. У ньому взяли участь 1031 респондент з усіх регіонів України, крім окупованих. Похибка опитування не перевищує 3,4%.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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