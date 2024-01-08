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Офіс президента відмовився від ідеї забронювати від мобілізації чоловіків з високими зарплатами, – нардеп
14:54 08.01.2024 |
Офіс президента відмовився від ідеї прив'язати бронювання від мобілізації для чоловіків до розміру офіційних зарплат і сплачених податків.
Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Telegram.
За його словами, автором цієї ідеї був заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма.
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Як повідомлялося, за даними ЗМІ, напередодні Нового року Офіс президента пропонував спростити процедуру бронювання від мобілізації для чоловіків, які отримують високі офіційні зарплати, а отже - сплачують більше податків.
Зараз бронювати співробітників від мобілізації можуть лише ті підприємства, що мають статус "критично важливих". Новий (або додатковий) критерій, що розглядався, - обсяг сплачених до бюджету податків на доходи фізичних осіб (ПДФО) з офіційної зарплати чи доходу. Зокрема, пропонувалася можливість автоматичного бронювання від мобілізації у разі, якщо фізособи сплачують не менше 6000 грн ПДФО на місяць. Це відповідає окладу на рівні 33 400 грн окладу.
Також розглядали інші варіанти. Один з них - поріг офіційної зарплати (оклад) від 35 000 грн, інший варіант - дозволити бронювати співробітника, за якого роботодавець платить близько 14 500 грн ЄСВ (відповідає окладу 66 000 грн).
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