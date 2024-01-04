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Система Skynex і не тільки. Німеччина передала Україні новий пакет зброї
22:31 04.01.2024 |
Німеччина сьогодні, 4 січня, оновила список поставленої Україні військової допомоги. Берлін передав Києву нову зенітну систему Skynex.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку уряду Німеччини.
Зазначається, що Україна отримала нову зенітну самохідну установку Skynex разом із боєприпасами.
Також Берлін передав додаткові ракети до систем ППО Patriot та IRIS-T SLM, а також боєприпаси до Leorard 2A6.
Що ще отримали ЗСУ
* 10 БМП Marder;
* 2 РЛС TRML-4D;
* 9080 боєприпасів 155 мм;
* 2 танки для розмінування WISENT;
* 1 танк-мостоукладач Biber;
* 3350 бойових касок;
* 30 систем виявлення дронів;
* 10 наземних оглядових РЛС GO1;
* 10 вантажівок Zetros;
* 3 тягачі 8x8 HX81 і напівпричіп;
* 34 інших транспортних засоби;
* 305 штурмових гвинтівок МК 556;
* 0,75 млн патронів;
* 1152 зимових маскувальних сіток.
Що Німеччина передасть Україні в майбутньому
* 4 зенітно-ракетних комплекси IRIS-T SLM;
* 1 система ППО Skynex з боєприпасами до неї;
* 20 систем виявлення безпілотників;
* 26 850 бойових шоломів;
* 41 вантажівка Mercedes;
* 4 695 штурмових гвинтівок MK 556;
* 0,45 млн боєприпасів для вогнепальної зброї
* 8 000 протитанкових мін.
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