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АНАЛІТИКА

Система Skynex і не тільки. Німеччина передала Україні новий пакет зброї

 

Німеччина сьогодні, 4 січня, оновила список поставленої Україні військової допомоги. Берлін передав Києву нову зенітну систему Skynex.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку уряду Німеччини.

Зазначається, що Україна отримала нову зенітну самохідну установку Skynex разом із боєприпасами.

Також Берлін передав додаткові ракети до систем ППО Patriot та IRIS-T SLM, а також боєприпаси до Leorard 2A6.

Що ще отримали ЗСУ

* 10 БМП Marder;

* 2 РЛС TRML-4D;

* 9080 боєприпасів 155 мм;

* 2 танки для розмінування WISENT;

* 1 танк-мостоукладач Biber;

* 3350 бойових касок;

* 30 систем виявлення дронів;

* 10 наземних оглядових РЛС GO1;

* 10 вантажівок Zetros;

* 3 тягачі 8x8 HX81 і напівпричіп;

* 34 інших транспортних засоби;

* 305 штурмових гвинтівок МК 556;

* 0,75 млн патронів;

* 1152 зимових маскувальних сіток.

Що Німеччина передасть Україні в майбутньому

* 4 зенітно-ракетних комплекси IRIS-T SLM;

* 1 система ППО Skynex з боєприпасами до неї;

* 20 систем виявлення безпілотників;

* 26 850 бойових шоломів;

* 41 вантажівка Mercedes;

* 4 695 штурмових гвинтівок MK 556;

* 0,45 млн боєприпасів для вогнепальної зброї

* 8 000 протитанкових мін.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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