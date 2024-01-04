Відкуп і лотерея у мобілізації? Дикі пропозиції

Лариса Денисенко / DW

Такі спікери, як Милованов чи Безугла, встромляють свої термометри під пахви українського суспільства, щоб зрозуміти, якою може бути реакція на їхні ідеї "справедливої мобілізації".

Останнім часом в країні розгортаються законодавчі та дискусійні процеси щодо мобілізації. Можна вважати, що екзистенційна війна України проти агресії російської федерації*, на чому не раз наголошував президент країни, мала б бути щепленням проти популізму. Але - ні.

Останнім часом з'явилося багато спікерів - нових, як-от Тимофій Милованов, старих, як Мар'яна Безугла, - котрі встромляють свої термометри під пахви українського суспільства, щоб зрозуміти, якою може бути реакція на їхні ідеї "справедливої мобілізації".

Ідей, щоправда, не так багато.

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Новопризначений член наглядової ради "Укроборонпрому", економіст і професор Тимофій Милованов почув чи почитав про американський досвід мобілізації як лотереї і вирішив з'ясувати, а що з цього приводу думає суспільство. "... Правильний підхід до мобілізації - через лотерею або жеребкування. Держава випадково витягує день і місяць. Ті люди, які народились в ці дні, мобілізуються, інші - ні. І так робить для кожної хвилі мобілізації", - запропонував він поміркувати користувачам соцмереж і оцінити, правильний цей підхід чи ні.

У такого роду "опитуваннях" щоразу вражає поспіх, особливо серед людей академічного середовища. Адже там, де читаєш про ініціативу, там відразу читаєш і про наслідки, а це: антивоєнні протести, судові процеси, множинне дезертирство. Ну, і основне щодо "ініціативи Милованова": у США ця лотерея не впроваджувалася для війни, де вирішувалася доля, чи існуватимуть США чи ні.

Паламентарка від партії "Слуга народу", заступниця голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Мар'яна Безугла теж влаштувала опитування і поцікавилася, чи підтримують українці ідею відкупу від мобілазації? "Чи підтримуєте ви можливість плати за бронь від мобілізації: "плачу за воюючого"? Наприклад, 200 тис грн/ місяць. Це може стосуватися також приватного бізнесу, компаній щодо своїх співробітників тощо", - закинула народна депутатка у соцмережі. Прикметно, що цей "проєкт" вже й назву ніби отримав - наче соціальне шоу.

Ці ініціативи людей, які мають вплив на ухвалення рішень в державі, виглядають дуже далекими від справедливості і ще більше розхитують людей. Однак абсолютно абсурдними вони є з огляду на статтю 65 Конституції України, якою встановлено: захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України.

Ця норма, до речі, стосується і чоловіків, і жінок. Втім, друга частина цієї статті Конституції відсилає до закону, котрим на чоловіків покладаються більш конкретні зобовязання.

Тож якщо всім українцям ідеться про екзистенційну війну, питання мобілізації точно не є питаннями офіційного відкупу чи лотерейного квитка. Це питання обов'язку. І реалізація цього обов'язку має бути прописана в законі і бути зрозумілим механізмом для усіх.

Розпочинати унормування мобілізації, демобілізації, броні, реформ в армії потрібно було після першого відбиття агресії ворога або ж після оголошення Путіним мобілізації в рф, або ж ще після протиправного вписування українських територій в конституцію рф. Утім, якщо цього не було зроблено тоді, треба розпочинати цю непросту і дорослу розмову зараз, усвідомлювати всі наслідки і відповідальність, а не зловживати маніпулятивними дикими пропозиціями.

Гарний приклад: 4 січня на засідання парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки для розгляду резонансоного законопроєкту про мобілізацію прибули міністр оборони Рустем Умєров та головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. Нарешті, зроблено серйозний крок, який дає шанс прибрати з документа шкідливі норми, натомість залишити адекватну базу.