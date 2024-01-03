Ексгенерал СБУ Андрій Наумов вийшов з сербської в'язниці

Ексгенерал СБУ Андрій Наумов, якого в Сербії засудили до року ув'язнення за відмивання коштів, вийшов на волю. Цю інформацію ВВС підтвердили у Високому суді міста Ніш.

Колишній посадовець СБУ вийшов з сербської в'язниці на початку грудня. Однак через розгляд апеляції на вирок в нього вилучили документи та заборонили залишати територію країни. "Йому поки що не дозволено залишати країну та місце перебування, доки не завершиться процес апеляції", - повідомили в суді Сербській службі ВВС.

Адвокати Наумова подали скаргу на рішення про заборону на виїзд з Сербії, аргументуючи загрозою для життя клієнта, однак суд її не задовольнив.

"Варто зазначити, що застосування такого заходу (заборона на виїзд з Сербії - Ред.) зайве, особливо враховуючи, що він вже відбув повний термін покарання", - сказав ВВС адвокат Наумова Олександр Овчинников.

Окрім того, за його словами, в рамках розгляду справи про екстрадицію суд встановив наявність реальної загрози життю Наумова, а сам він заявляв про небезпеки, пов'язані з перебуванням у Сербії.

"Існують суперечності в позиції одного і того ж суду, а також в діях, направлених на ізоляцію Андрія Наумова. Наша команда документує всі порушення в цьому процесі для подальшого оскарження в міжнародних інстанціях", - сказав адвокат.

Рішення у справі Наумова про відмивання коштів сербський суд оголосив у вересні 2023 року. На той час він практично вже відбув річний термін ув'язнення. Згодом і захист, і обвинувачення подали апеляційні скарги на це рішення. Їхній розгляд триває.

Хто такий Наумов

За даними з відкритих джерел, до СБУ Андрій Наумов довгий час працював у Генпрокуратурі, а потім - в Державному агентстві з управління Чорнобильською зоною відчуження.

У 2018 році став директором ДП "Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження". Згодом у правоохоронців виникнуть питання саме до цього періоду його діяльності.

З літа 2019 по літо 2021 року очолював Головне управління внутрішньої безпеки СБУ під керівництвом Івана Баканова. Саме це управління відповідає за контроль самих працівників СБУ, щоб ті не вчиняли злочини і не займалися корупцією.

У жовтні 2020 року президент присвоїв Наумову військове звання бригадного генерала, щоправда, на початку повномасштабного вторгнення позбавив його, назвавши експосадовця СБУ "зрадником".

Влітку 2022 року ексгенерала СБУ затримали в Сербії з незадекларованою готівкою - близько 600 тисяч євро та 120 тисяч доларів. Там проти нього відкрили справу і відправили до слідчого ізолятора.

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Доки в Сербії тривало розслідування про відмивання грошей, в Україні ім'я Наумова почали пов'язувати зі справою про державну зраду колишнього керівника Кримського УСБУ Олега Кулініча. Хоча як згодом з'ясувала ВВС, у справі Кулініча Наумов не фігурує, а справу про держзраду проти нього в Україні так і не відкрили через брак доказів.

Однак щодо нього є інші провадження, які стосуються економічних злочинів. В ДБР повідомили, що розслідують два провадження, які стосуються шахрайства та зловживання владою у часи, коли він керував "Центром організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження". Сам Наумов всі ці звинувачення заперечує.

Україна оголосила його у міжнародний розшук та просила Сербію про екстрадицію, однак сербська сторона їй у цьому відмовила, вважаючи справи в Україні політичним переслідуванням, а можливе повернення таким, яке може загрожувати його безпеці.