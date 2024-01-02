Фінансові новини
- |
- 02.01.24
- |
- 17:44
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У Туреччині вирішили не пропускати тральщики, які Британія передала для України
17:11 02.01.2024 |
Туреччина вирішила не пропускати мінно-пошукові кораблі, які Україні подарувала Британія, через свою протоку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дирекцію комунікаційного Центру по боротьбі з дезінформацією Турецької Республіки.
"Твердження деяких ЗМІ про те, що мінно-пошуковим кораблям, подарованим Україні Великою Британією, дозволили пройти через Турецькі протоки в Чорне море, не відповідають дійсності", - йдеться в заяві.
Зазначається, що Туреччина одразу ж класифікувала "спецвійськову операцію" Росії проти України як "війну" і відповідно до статті 19 конвенції Монтре про режим проток закрила протоки для військових кораблів сторін, що воюють (Росії та України).
Туреччина не пропустить тральщики поки не скінчиться війна в Україні
"Туреччина, яка неупереджено і старанно дотримується конвенції Монтре з 1936 року, зберігає свою непохитну рішучість і принципову позицію впродовж усієї цієї війни, щоб запобігти ескалації напруженості в Чорному морі", - пише Центр.
Там додали, що їхні союзники були належним чином проінформовані про те, що мінно-пошукові кораблі, подаровані Україні Сполученим Королівством, не зможуть пройти через Турецькі протоки до Чорного моря, поки триває війна.
Тральщики від Британії
Раніше повідомлялося, що Міністерство оборони Великої Британії підтвердило передачу Україні двох тральщиків для розмінування Королівських ВМС.
Два тральщики для розмінування Sandown (MCMV) передаються зі складу Королівських ВМС Збройним силам України з метою зміцнення здатності України діяти на морі.
"Зміцнення морських можливостей ЗСУ, зокрема, протидія загрозі з боку російських морських мін, допоможе відновити морський експорт України", - заявив міністр оборони Грант Шаппс.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|У Туреччині вирішили не пропускати тральщики, які Британія передала для України
ТОП-НОВИНИ
|Українські сили знищили 72 повітряні цілі, включно з 10 «Кинджалами» - Залужний
|Норвегія дозволила своїм компаніям продавати зброю Україні
|Офіс президента пропонує спростити бронювання від мобілізації для чоловіків з високими зарплатами, – ЗМІ
|З 1 січня зросли податки для ФОПів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|На рік довше: в Україні збільшився стаж для виходу на пенсію у 60 років
|Ліміти зросли, доступ розширено. Чого чекати від другого етапу земельної реформи у 2024 році
|Мільйонер Черняк – про підозру від СБУ: Сподіваюсь, це помилка, а не рейдерська атака
|У 2023 році українці донатили в 3 рази більше, ніж торік - monobank
|«Путіна необхідно зупинити». Байден відреагував на ракетний удар РФ по Україні
|Після атаки РФ: Британія надасть Україні сотні ракет для ППО
|Кабмін затвердив нову систему оплати праці й скоротив кількість вакансій держслужби майже на 20 тис. із 1 січня 2024 р. - Шмигаль
Бізнес
|Xiaomi заявила, що її SU7 EV технологічніший за Tesla і перевершує Porsche
|У чергах на кордонах України - понад 5600 вантажівок
|У США тимчасово скасували заборону на продаж низки моделей Apple Watch
|The New York Times подала до суду на OpenAI та Microsoft через використання матеріалів видання для навчання ШІ
|Експерт попереджає про небезпеку ділитися секретами з чат-ботами на кшталт ChatGPT
|Як ChatGPT: штучний інтелект Microsoft Copilot став доступним у Android-застосунку
|2024-й може стати роком, коли процесорна архітектура Arm «посуне» x86 - завдяки новому чипу Qualcomm та новим збіркам Windows