Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Українські сили знищили 72 повітряні цілі, включно з 10 «Кинджалами» - Залужний

11:47 02.01.2024 |

Політика

 

Головнокомандувач Збройних сил України повідомив, що українські сили 2 січня знищили 72 повітряні цілі: 10 "Кинджалів", 3 "Калібри" і 59 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

"Силами та засобами Повітряних сил у взаємодії із підрозділами Сил оборони України знищено 72 повітряні цілі: 10 із 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал"; 59 із 70 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55; 3 із 3 крилаті ракети "Калібр". Дякую нашим воїнам протиповітряної оборони за роботу!" - написав Залужний у телеграм-каналі у вівторок.

Він наголосив, що в ніч на 2 січня 2024 року ворог повторив масовану атаку засобами повітряного нападу різних типів, як це було 29 грудня 2023 року. Залужний зазначив, що противник атакував цивільну та критичну інфраструктуру, промислові та військові об'єкти, основний напрямок удару - столиця України.

"У першій хвилі атакували "шахедами" з південно-східного напрямку, із подальшим рухом по різних регіонах України. Усі 35 ударних БПЛА "Shahed-136/131" було знищено протиповітряною обороною, про що повідомлялося раніше", - написав головнокомандувач.

Зранку ворог застосував стратегічну авіацію - бомбардувальники Ту-95МС. 16 літаків вийшли на рубежі пуску біля 6:00 і запустили щонайменше 70 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55. Також з 07:30 було зафіксовано пуски десяти аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" з винищувачів МіГ-31К.

Крім цього, противник атакував з моря трьома крилатими ракетами "Калібр", а з півночі - 12 ракетами, що летіли балістичною траєкторією типу "Іскандер-М/С-300/С-400.

"Із літаків тактичної авіації Су-35 застосовано чотири протирадіолокаційні ракети Х-31П. За попередніми результатами противник застосував 99 засобів повітряного нападу - ракет різних типів", - повідомив Залужний.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,0839
  0,0695
 0,18
EUR
 1
 41,7209
  0,2850
 0,68

Курс обміну валют на сьогодні, 10:23
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,1478  0,10 0,25 39,1204  0,30 0,77
EUR 42,0804  0,13 0,30 43,2522  0,26 0,59

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,0250  0,07 0,20 38,0800  0,04 0,11
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес