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Українські сили знищили 72 повітряні цілі, включно з 10 «Кинджалами» - Залужний
11:47 02.01.2024 |
Головнокомандувач Збройних сил України повідомив, що українські сили 2 січня знищили 72 повітряні цілі: 10 "Кинджалів", 3 "Калібри" і 59 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.
"Силами та засобами Повітряних сил у взаємодії із підрозділами Сил оборони України знищено 72 повітряні цілі: 10 із 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал"; 59 із 70 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55; 3 із 3 крилаті ракети "Калібр". Дякую нашим воїнам протиповітряної оборони за роботу!" - написав Залужний у телеграм-каналі у вівторок.
Він наголосив, що в ніч на 2 січня 2024 року ворог повторив масовану атаку засобами повітряного нападу різних типів, як це було 29 грудня 2023 року. Залужний зазначив, що противник атакував цивільну та критичну інфраструктуру, промислові та військові об'єкти, основний напрямок удару - столиця України.
"У першій хвилі атакували "шахедами" з південно-східного напрямку, із подальшим рухом по різних регіонах України. Усі 35 ударних БПЛА "Shahed-136/131" було знищено протиповітряною обороною, про що повідомлялося раніше", - написав головнокомандувач.
Зранку ворог застосував стратегічну авіацію - бомбардувальники Ту-95МС. 16 літаків вийшли на рубежі пуску біля 6:00 і запустили щонайменше 70 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55. Також з 07:30 було зафіксовано пуски десяти аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" з винищувачів МіГ-31К.
Крім цього, противник атакував з моря трьома крилатими ракетами "Калібр", а з півночі - 12 ракетами, що летіли балістичною траєкторією типу "Іскандер-М/С-300/С-400.
"Із літаків тактичної авіації Су-35 застосовано чотири протирадіолокаційні ракети Х-31П. За попередніми результатами противник застосував 99 засобів повітряного нападу - ракет різних типів", - повідомив Залужний.
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