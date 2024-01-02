Офіс президента пропонує спростити бронювання від мобілізації для чоловіків з високими зарплатами, – ЗМІ

Офіс президента пропонує спростити процедуру бронювання від мобілізації для чоловіків, які отримують високі офіційні зарплати, а отже - сплачують більше податків.

Відповідні зміни до законодавства Верховна Рада може розглянути разом із посиленням процесу мобілізації до ЗСУ, пише українська редакція Forbes.

Зараз бронювати співробітників від мобілізації можуть лише ті підприємства, що мають статус "критично важливих". Новий (або додатковий) критерій, що зараз розглядається, - обсяг сплачених до бюджету податків на доходи фізичних осіб (ПДФО) з офіційної зарплати чи доходу. Наразі розглядається можливість автоматичного бронювання від мобілізації у разі, якщо фізособи сплачують не менше 6000 грн ПДФО на місяць. Це відповідає окладу на рівні 33 400 грн окладу.

Також розглядаються інші варіанти. Один з них - поріг офіційної зарплати (оклад) від 35 000 грн, інший варіант - дозволити бронювати співробітника, за якого роботодавець платить близько 14 500 грн ЄСВ (відповідає окладу 66 000 грн).

Цей принцип може бути розповсюджений на ФОП, але чіткі критерії для цієї групи поки невідомі. Для спеціального податкового режиму "Дія City" для IT-індустрії йдеться про мінімальний поріг зарплати в еквіваленті $3200.

Бронювання здійснюватиметься через синхронізацію державних реєстрів. Йдеться про "Оберіг" (зареєстровані військовозобовʼязані) та інформацію про сплату податків. Якщо військовозобовʼязаний сплачує ПДФО у потрібному обсязі у системі "Оберіг" генеруватиметься QR код про бронювання, який діятиме 45 днів.

Однак для того, щоб нова система запрацювала потрібно ухвалити мобілізаційний закон, привести до ладу вказані реєстри та змінити низку законодавчих норм. Наприклад, потрібно внести зміни до Податкового кодексу, оскільки зараз звітність за ПДФО подається до Податкової служби раз на квартал, а не раз на місяць.