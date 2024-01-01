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З 1 січня зросли податки для ФОПів
15:29 01.01.2024 |
Податки для фізичних осіб-підприємців (ФОП) з 1 січня виросли: це пов'язано із збільшенням мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму.
До "мінімалки", зокрема, прив'язані граничні розміри доходу для ФОПів.
З 1 січня 2024 року ліміти для ФОПів будуть такими:
* річний дохід для платників першої групи (167 мінімальних зарплат) - 1,185 млн грн;
* для другої групи (834 мінімальні зарплати) - 5,921 млн грн;
* для третьої групи (1 167 мінімальних зарплат) - 8,285 млн грн.
У разі перевищення цих лімітів ФОП автоматично переводиться на іншу групу або на загальну систему оподаткування.
ФОПи першої групи сплачують єдиний податок у розмірі 10% від прожиткового мінімуму для працездатних (з 1 січня - 302,3 грн), другої групи - 20% від мінімальної зарплати (1 562 грн). Фактичні ставки податку можуть бути меншими, їх розмір встановлює місцева влада.
Водночас для ФОПів третьої групи ставки не змінюватимуться: 5% - для неплатників ПДВ, 3% - для платників ПДВ.
ФОПи також сплачують ЄСВ в розмірі 22% від мінімальної зарплати. З 2024 року розмір ЄСВ для відрахувань підприємцями зростає до 1 562 грн із січня та 1 760 грн - з квітня.
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