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З 1 січня зросли податки для ФОПів

15:29 01.01.2024 |

Економіка

 

Податки для фізичних осіб-підприємців (ФОП) з 1 січня виросли: це пов'язано із збільшенням мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму.

До "мінімалки", зокрема, прив'язані граничні розміри доходу для ФОПів.

З 1 січня 2024 року ліміти для ФОПів будуть такими:

* річний дохід для платників першої групи (167 мінімальних зарплат) - 1,185 млн грн;
* для другої групи (834 мінімальні зарплати) - 5,921 млн грн;
* для третьої групи (1 167 мінімальних зарплат) - 8,285 млн грн.

У разі перевищення цих лімітів ФОП автоматично переводиться на іншу групу або на загальну систему оподаткування.

ФОПи першої групи сплачують єдиний податок у розмірі 10% від прожиткового мінімуму для працездатних (з 1 січня - 302,3 грн), другої групи - 20% від мінімальної зарплати (1 562 грн). Фактичні ставки податку можуть бути меншими, їх розмір встановлює місцева влада.

Водночас для ФОПів третьої групи ставки не змінюватимуться: 5% - для неплатників ПДВ, 3% - для платників ПДВ.

ФОПи також сплачують ЄСВ в розмірі 22% від мінімальної зарплати. З 2024 року розмір ЄСВ для відрахувань підприємцями зростає до 1 562 грн із січня та 1 760 грн - з квітня.
За матеріалами: Економічна правда
 

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