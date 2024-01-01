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В Україні зросли мінімальна зарплата і прожитковий мінімум

15:22 01.01.2024 |

Економіка

 

Із набуттям чинності закону про держбюджет-2024 в Україні з 1 січня 2024 року зросли мінімальна зарплата та прожитковий мінімум.

З 1 січня "мінімалка" підвищується із встановлених у жовтні 2022 року 6 700 грн до 7 100 грн.

Друге заплановане на 2024 рік підвищення відбудеться 1 квітня - до 8 000 грн.

Змінюється і розмір прожиткового мінімуму: 3 023 грн - для працездатних осіб, 2 563 грн - для дітей віком до шести років, 3 196 грн - для дітей від шести до вісімнадцяти років, 2 361 грн - для осіб, які втратили працездатність.

Загальний показник прожиткового мінімуму зростає з 2 589 грн до 2 920 грн.
За матеріалами: Економічна правда
 

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