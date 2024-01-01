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АНАЛІТИКА

На рік довше: в Україні збільшився стаж для виходу на пенсію у 60 років

15:16 01.01.2024 |

Економіка

 

Пенсія за віком в Україні призначається за наявності у громадян необхідного страхового стажу після досягнення віку 60, або 63, або 65 років. У 2024 році для виходу на пенсію у 60 років потрібен стаж 31 рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Згідно з законом, право на призначення пенсії за віком мають ті, кому у 2024 році виповнилось:

* 60 років - за наявності не менше 31 року страхового стажу,
* 63 роки - за наявності не менше 21 року страхового стажу,
* 65 років - за наявності не менше 15 років страхового стажу.

За умовами пенсійної реформи 2011 року, страховий стаж, необхідний для виходу на пенсію, поступово збільшується. З 2028 року це буде 35 років.

Особи, які досягли віку 60 років у 2024 році, мають право на призначення пенсії за віком за наявності страхового стажу не менше 31 року. Стаж поступово збільшується за умовами пенсійної реформи.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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