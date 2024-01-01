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АНАЛІТИКА

У 2023 році українці донатили в 3 рази більше, ніж торік - monobank

08:15 01.01.2024 |

Політика, Україна

У 2023 році українці донатили в 3 рази більше, ніж торік - monobank

 

Українці пожертвували 27,4 млрд через monobank за 2023 рік, тоді як у 2022 році ця сума становила 8,5 млрд.

Про це йдеться в статистиці, яку облікував monobank на своїй сторінці в X (Twitter).

Згідно з статистикою, у 2023 році кількість донатів збільшилась до 27,4 млрд, проти 8,5 млрд минулого року.

Кількість тих хто донатить за 2023 рік становить 5,4 млн донорів, проти 3 млн у 2022 році.

Збільшився також середній донат. У 2022 році він становив 258 грн, у 2023 - 349 грн.
За матеріалами: Економічна правда
 

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