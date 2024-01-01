Фінансові новини
- |
- 01.01.24
- |
- 11:02
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У 2023 році українці донатили в 3 рази більше, ніж торік - monobank
Українці пожертвували 27,4 млрд через monobank за 2023 рік, тоді як у 2022 році ця сума становила 8,5 млрд.
Про це йдеться в статистиці, яку облікував monobank на своїй сторінці в X (Twitter).
Згідно з статистикою, у 2023 році кількість донатів збільшилась до 27,4 млрд, проти 8,5 млрд минулого року.
Кількість тих хто донатить за 2023 рік становить 5,4 млн донорів, проти 3 млн у 2022 році.
Збільшився також середній донат. У 2022 році він становив 258 грн, у 2023 - 349 грн.
За матеріалами:
Економічна правда
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Мільйонер Черняк – про підозру від СБУ: Сподіваюсь, це помилка, а не рейдерська атака
ТОП-НОВИНИ
|У 2023 році українці донатили в 3 рази більше, ніж торік - monobank
|«Путіна необхідно зупинити». Байден відреагував на ракетний удар РФ по Україні
|Після атаки РФ: Британія надасть Україні сотні ракет для ППО
|Кабмін затвердив нову систему оплати праці й скоротив кількість вакансій держслужби майже на 20 тис. із 1 січня 2024 р. - Шмигаль
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Ворог застосував проти України 158 засобів повітряного нападу, збито 27 «Шахедів» і 87 ракет Х-101/Х-555/Х-55 - Залужний
|У Чорному морі на міні підірвалось цивільне судно під прапором Панами
|США виділяють військову допомогу Україні на 250 мільйонів доларів, - Блінкен
|Спрощену систему оподаткування реформують: груп стане менше – Стратегія доходів
|В Україні запустили електронний Реєстр військовозобов'язаних «Оберіг»
|Суд визнав винним ексголову ВС Князєва: подарунок у вигляді пільгової оренди квартири суперечить обмеженням, установленим для суддів
Бізнес
|$2 мільярди на рік - стала відома найприбутковіша мобільна гра 2023 року
|Китай послабив обмеження щодо ігор — після того, як Tencent та NetEase втратили $80 млрд
|Hyundai презентував оновлений кросовер Tucson
|MSI анонсувала перший у світі ноутбук зі 120-Гц дисплеєм на базі 4K-панелі Mini LED
|Чотири великі автовиробники об'єдналися в новий альянс для конкуренції з Tesla
|Nissan презентував оновлений хетчбек Note
|Великі мовні моделі повторюють теорії змови та інші форми дезінформації - дослідження