У 2023 році українці донатили в 3 рази більше, ніж торік - monobank

Українці пожертвували 27,4 млрд через monobank за 2023 рік, тоді як у 2022 році ця сума становила 8,5 млрд.

Про це йдеться в статистиці, яку облікував monobank на своїй сторінці в X (Twitter).

Згідно з статистикою, у 2023 році кількість донатів збільшилась до 27,4 млрд, проти 8,5 млрд минулого року.

Кількість тих хто донатить за 2023 рік становить 5,4 млн донорів, проти 3 млн у 2022 році.

Збільшився також середній донат. У 2022 році він становив 258 грн, у 2023 - 349 грн.