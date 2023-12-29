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АНАЛІТИКА

Після атаки РФ: Британія надасть Україні сотні ракет для ППО

 

Міністр оборони Великобританії Грант Шаппс засудив масовані російські удари по Україні, яких війська РФ завдали в п'ятницю, 29 грудня, і анонсував надання нової партії військової допомоги, до якої увійдуть сотні ракет для систем протиповітряної оборони (ППО).

"Сьогоднішній пакет надсилає беззаперечне повідомлення про те, що перед обличчям російського варварства Великобританія залишається цілковито відданою підтримці України", - написав Шаппс у соціальній мережі X.

Як повідомляється на сайті міноборони Британії, йдеться про передачу близько 200 зенітних ракет британського виробництва для посилення української ППО "після останніх авіаударів (президента РФ Володимира. - Ред.) Путіна".

Шаппс висловив переконання, що "остання хвиля смертоносних ударів Путіна є відчайдушною і марною спробою відновити імпульс після катастрофічної втрати сотень тисяч призовників і приниження його триденної війни, що триває вже третій календарний рік".

Шаппс вважає, що Путін перевіряє обороноздатність України та рішучість Заходу, "сподіваючись, що він зможе вирвати перемогу з пащі поразки". "Настав час для вільного світу об'єднатися та подвоїти наші зусилля, щоб надати Україні те, що їй потрібно для перемоги", - наголосив міністр.

ЄС активізує зусилля для посилення ППО України

Своєю чергою міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що поговорив телефоном з верховним представником Європейського Союзу з закордонної та безпекової політики Жозепом Боррелем. "Ми домовилися активізувати наші спільні зусилля для поставки в Україну додаткових систем ППО", - повідомив Кулеба у соцмережі X.

Міністр також підкреслив, що два головні оборонні пріоритети на 2024 рік - прискорити постачання артилерійських боєприпасів і активізувати розвиток європейських виробників озброєнь. "Жозеп повідомив мені, що ЄС вживає заходів для прискорення доставки обіцяної кількості артилерійських снарядів і сприяння швидкому розвитку оборонної промисловості ЄС", - додав він.

Також дипломати обговорили запланований на 1 лютого саміт лідерів ЄС, на якому обговорюватимуть створення Українського фонду (Ukraine Facility) розміром 50 мільярдів євро на 2024-2027 роки. "У зв'язку з цим я поінформував верховного представника, що український уряд сьогодні схвалив план реформ, необхідний для запуску Українського фонду", - зауважив Кулеба.

Байден закликав Конгрес активізуватися

Тим часом президент США Джо Байден закликав Конгрес "активізуватися" та подолати розбіжності щодо надання допомоги Україні, заявивши, що масована російська атака демонструє, що Кремль сподівається знищити Україну.

"Якщо Конгрес не вживе термінових заходів у новому році, ми не зможемо продовжувати надсилати зброю та життєво важливі системи ППО, які потрібні Україні для захисту свого народу. Конгрес повинен активізуватися і діяти без будь-яких подальших зволікань", - йдеться в його заяві.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Британія
 

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