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АНАЛІТИКА

Кабмін затвердив нову систему оплати праці й скоротив кількість вакансій держслужби майже на 20 тис. із 1 січня 2024 р. - Шмигаль

 

Кабінет Міністрів затвердив нову систему оплати праці й скоротив кількість вакансій державної служби майже на 20 тис. із 1 січня 2024 року, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Уряд продовжує реформу державного управління. Сьогодні затверджуємо документ про нову систему оплати праці на основі кваліфікації посад і грейдів", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.

За його словами, тепер ніхто з керівників за власним бажанням не зможе нараховувати захмарні премії, надбавки й доплати, адже 70% зарплати держслужбовця становитиме оклад, і лише 30% премії.

"Нова система охопить і державні органи з юрисдикцією в усій Україні (міністерства, секретаріат Кабміну, Офіс президента), і регіональні органи (обласні та районні адміністрації)", - заявив прем'єр.

Він повідомив, що водночас з 1 січня уряд скорочує кількість вакансій державної служби майже на 20 тис.

"І це лише перший етап. Нова система оплати праці й скорочення вакансій, за оцінками Міністерства фінансів, дасть нам змогу зберегти близько 8 млрд грн бюджетних коштів і спрямувати їх у 2024 році на потреби безпеки й оборони", - підсумував він.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, рішення ухвалено з метою впорядкування умов оплати праці держслужбовців державних органів на основі класифікації посад, схеми посадових окладів на посадах держслужби з урахуванням сімей і рівнів посад, юрисдикції та типів державних органів у 2024 році.

Також затверджено список типових посад державної служби в межах рівнів посад.

Крім того, установлено, що схема посадових окладів на посадах державної служби з урахуванням категорій, підкатегорій і рівнів державних органів у 2023 році та положення про застосування стимулювальних виплат держслужбовцям не застосовуються до держслужбовців державних органів, що провели класифікацію посад державної служби.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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