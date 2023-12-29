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Кабмін пропонує ВР реформувати БЕБ - Шмигаль
Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді реформувати Бюро економічної безпеки (БЕБ), повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Уряд пропонує перезавантажити Бюро економічної безпеки. Ухвалюємо й передаємо відповідний законопроєкт Верховній Раді", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.
Пропонується, зокрема, щоб лише БЕБ і Національне антикорупційне бюро (НАБУ) могли порушувати питання щодо перевірок фінансово-господарської діяльності бізнесу незалежно від його форми власності, а Національну поліцію та Службу безпеки України вилучити з переліку органів державного фінансового контролю.
"Ми пропонуємо нову процедуру обрання директора БЕБ. Залучаємо до цього процесу наших міжнародних партнерів. Ці зміни спрямовані на зміцнення верховенства права й покращення інвестиційного клімату в нашій державі", - підсумував прем'єр.
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