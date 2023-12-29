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АНАЛІТИКА

Ворог застосував проти України 158 засобів повітряного нападу, збито 27 «Шахедів» і 87 ракет Х-101/Х-555/Х-55 - Залужний

11:50 29.12.2023 |

Політика

 

Російські терористи у ніч на 29 грудня випустили по Україні 158 ракет та дронів-камікадзе. Українська протиповітряна оборона збила понад 100 ворожих цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного у Telegram.

Спочатку окупанти атакували Україну "шахедами" з північного та південно-східного напрямку. Дрони рухалися у західному напрямку. Усього було зафіксовано пуски 36 дронів. ППО збила 27 ударних безпілотників ворога.

Близько 3:00 окупанти підняли у небо стратегічну авіацію - 18 бомбардувальників Ту-95МС. О 6:00 вони вийшли на пускові рубежі і запустили не менше 90 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55.

З Курської області о 5:00 бомбардувальники Ту-22М3 випустили вісім крилатих ракет Х-22/Х-32 в напрямку північних та центральних областей.

У той же час по Харкову росіяни завдали удару зенітними ракетами С-300. Загалом ворог випустив щонайменше 14 ракет, які летіли по балістичній траєкторії - С-300/С-400/Іскандер-М із окупованого Криму, Курської та Бєлгородської областей РФ.

О 6:30 з Астраханської області п'ять літаків Міг-31К випустили п'ять ракет Х-47М2 "Кинджал". Також із літаків тактичної авіації Су-35 застосовано 4 протирадіолокаційні ракети Х-31П та одну Х-59.

Як зазначив Залужний, цієї ночі окупанти випустили всього 158 ракет різних типів та ударних дронів. Сили ППО збили 27 "шахедів" та 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Повітряні сили ЗСУ назвали сьогоднішню атаку ворога наймасованішою атакою з повітря.
За матеріалами: РБК
 

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