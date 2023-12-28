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АНАЛІТИКА

У Чорному морі на міні підірвалось цивільне судно під прапором Панами

11:45 28.12.2023 |

Новини АПК

 

У Чорному морі стався підрив на ворожій морській міні цивільного судна під прапором Панами.

Як передає Укрінформ, про це в Телеграмі повідомляють Сили оборони півдня України.

Балкер прямував під завантаження зерном до одного з дунайських портів.

У Чорному морі на міні підірвалось цивільне судно під прапором Панами

 

Судно втратило хід і керування, на верхній палубі виникла пожежа. Для уникнення затоплення капітан зафіксував судно на мілині.

Катери Морської охорони та пошуково-рятувальної служби негайно надали допомогу екіпажу, доставили медиків на борт, ідеться в повідомленні.

При огляді судна та опитуванні капітана були виявлені двоє моряків, які отримали поранення.

Одному надана допомога на місці, другого пораненого для дообстеження у супроводі медиків доправили до найближчої лікарні. Його стан задовільний.

До судна спрямовані буксири для зняття з мілини і доставки в порт.

У Чорному морі на міні підірвалось цивільне судно під прапором Панами

 

Сили оборони півдня наголосили, що продовжують забезпечення безпеки цивільного судноплавства в умовах щільного замінування моря ворогом. Штормова погода часто посилює мінну небезпеку. Саме тому питання розмінування моря за підтримки міжнародного партнерства залишається актуальним.

Як повідомляв Укрінформ, речниця обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк не виключає, що росіяни застосовуватимуть дрон "Одуванчик" по цивільних суднах.
 

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