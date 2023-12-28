У Чорному морі на міні підірвалось цивільне судно під прапором Панами

У Чорному морі стався підрив на ворожій морській міні цивільного судна під прапором Панами.

Як передає Укрінформ, про це в Телеграмі повідомляють Сили оборони півдня України.

Балкер прямував під завантаження зерном до одного з дунайських портів.

Судно втратило хід і керування, на верхній палубі виникла пожежа. Для уникнення затоплення капітан зафіксував судно на мілині.

Катери Морської охорони та пошуково-рятувальної служби негайно надали допомогу екіпажу, доставили медиків на борт, ідеться в повідомленні.

При огляді судна та опитуванні капітана були виявлені двоє моряків, які отримали поранення.

Одному надана допомога на місці, другого пораненого для дообстеження у супроводі медиків доправили до найближчої лікарні. Його стан задовільний.

До судна спрямовані буксири для зняття з мілини і доставки в порт.

Сили оборони півдня наголосили, що продовжують забезпечення безпеки цивільного судноплавства в умовах щільного замінування моря ворогом. Штормова погода часто посилює мінну небезпеку. Саме тому питання розмінування моря за підтримки міжнародного партнерства залишається актуальним.

Як повідомляв Укрінформ, речниця обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк не виключає, що росіяни застосовуватимуть дрон "Одуванчик" по цивільних суднах.