Фінансові новини
- |
- 28.12.23
- |
- 15:33
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Єдиний спосіб робити свою роботу добре — це любити її. Якщо ти ще не знайшов свою улюблену справу, продовжуй шукати"
Стів Джобс
У Чорному морі на міні підірвалось цивільне судно під прапором Панами
11:45 28.12.2023 |
У Чорному морі стався підрив на ворожій морській міні цивільного судна під прапором Панами.
Як передає Укрінформ, про це в Телеграмі повідомляють Сили оборони півдня України.
Балкер прямував під завантаження зерном до одного з дунайських портів.
Судно втратило хід і керування, на верхній палубі виникла пожежа. Для уникнення затоплення капітан зафіксував судно на мілині.
Катери Морської охорони та пошуково-рятувальної служби негайно надали допомогу екіпажу, доставили медиків на борт, ідеться в повідомленні.
При огляді судна та опитуванні капітана були виявлені двоє моряків, які отримали поранення.
Одному надана допомога на місці, другого пораненого для дообстеження у супроводі медиків доправили до найближчої лікарні. Його стан задовільний.
До судна спрямовані буксири для зняття з мілини і доставки в порт.
Сили оборони півдня наголосили, що продовжують забезпечення безпеки цивільного судноплавства в умовах щільного замінування моря ворогом. Штормова погода часто посилює мінну небезпеку. Саме тому питання розмінування моря за підтримки міжнародного партнерства залишається актуальним.
Як повідомляв Укрінформ, речниця обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк не виключає, що росіяни застосовуватимуть дрон "Одуванчик" по цивільних суднах.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|У Чорному морі на міні підірвалось цивільне судно під прапором Панами
ТОП-НОВИНИ
|США виділяють військову допомогу Україні на 250 мільйонів доларів, - Блінкен
|Спрощену систему оподаткування реформують: груп стане менше – Стратегія доходів
|В Україні запустили електронний Реєстр військовозобов'язаних «Оберіг»
|Суд визнав винним ексголову ВС Князєва: подарунок у вигляді пільгової оренди квартири суперечить обмеженням, установленим для суддів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Родина голови фракції «Слуг народу» Арахамії використовує автівки, оформлені на менеджера та адвоката
|Дружина заступника голови Офісу президента Шурми купила земельну ділянку в елітному передмісті Києва
|Нардепи подали заяву в НАБУ на очільника «Енергоатома» після розслідування про маєток його тещі
|НАЗК перевірить скандального «слуги народу» Миколи Тищенка через записані на його менеджера новий маєток та авто
|Залужний прокоментував заяву Зеленського про додаткову мобілізацію 500 тисяч українців
|Уряд вніс до Ради законопроєкт про посилення відповідальності за військові правопорушення
Бізнес
|Hyundai презентував оновлений кросовер Tucson
|MSI анонсувала перший у світі ноутбук зі 120-Гц дисплеєм на базі 4K-панелі Mini LED
|Чотири великі автовиробники об'єдналися в новий альянс для конкуренції з Tesla
|Nissan презентував оновлений хетчбек Note
|Великі мовні моделі повторюють теорії змови та інші форми дезінформації - дослідження
|OpenAI веде переговори про залучення нових інвестицій на 100 мільярдів доларів – Bloomberg
|Світові витрати на генеративний ШІ перевищать $151 млрд у 2027 році