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США виділяють військову допомогу Україні на 250 мільйонів доларів, - Блінкен
22:48 27.12.2023 |
Сполучені Штати Америки надали Україні пакет військової допомоги на 250 мільйонів доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву державного секретаря США Ентоні Блінкена.
"Міністерство оборони США оголосило про надання додаткової безпекової допомоги для задоволення критично важливих потреб України у сфері безпеки та оборони. Це оголошення стало п'ятдесят четвертим траншем допомоги, яку адміністрація Байдена надасть Україні з запасів Міністерства оборони, починаючи з серпня 2021 року", - сказано у повідомленні.
Новий пакет допомоги включає додаткові засоби протиповітряної оборони, артилерійські боєприпаси, протитанкові засоби та інше обладнання, що допоможе Україні протистояти російській агресії.
Новий пакет допомоги містить в собі:
* додаткові боєприпаси для національних передових зенітно-ракетних систем (NASAMS);
* зенітні ракети Stinger;
* компоненти системи ППО;
* додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
* артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
* ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);
* протитанкові системи Javelin і AT-4;
* більше 15 мільйонів патронів до стрілецької зброї;
* підривні боєприпаси для прибирання перешкод;
* запчастини, медичне обладнання, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.
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