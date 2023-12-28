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АНАЛІТИКА

США виділяють військову допомогу Україні на 250 мільйонів доларів, - Блінкен

 

Сполучені Штати Америки надали Україні пакет військової допомоги на 250 мільйонів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву державного секретаря США Ентоні Блінкена.

"Міністерство оборони США оголосило про надання додаткової безпекової допомоги для задоволення критично важливих потреб України у сфері безпеки та оборони. Це оголошення стало п'ятдесят четвертим траншем допомоги, яку адміністрація Байдена надасть Україні з запасів Міністерства оборони, починаючи з серпня 2021 року", - сказано у повідомленні.

Новий пакет допомоги включає додаткові засоби протиповітряної оборони, артилерійські боєприпаси, протитанкові засоби та інше обладнання, що допоможе Україні протистояти російській агресії.

Новий пакет допомоги містить в собі:

* додаткові боєприпаси для національних передових зенітно-ракетних систем (NASAMS);

* зенітні ракети Stinger;

* компоненти системи ППО;

* додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);

* артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;

* ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);

* протитанкові системи Javelin і AT-4;

* більше 15 мільйонів патронів до стрілецької зброї;

* підривні боєприпаси для прибирання перешкод;

* запчастини, медичне обладнання, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

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